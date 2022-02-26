Valve Steam Pass Tarzı Bir Servis Getirmeyi Düşünmüyor

Valve patronu Gabe Newell Steam Pass tarzı bir sistem getirip getirmeyecekleri hakkında net açıklamalarda bulundu. Kendisi ayrıca Xbox Game Pass ve Steam için olası bir ortaklık hakkında da konuştu.

Oyun dünyasında son yıllarda fazlasıyla ses getiren servislerden birisi hiç şüphesiz Game Pass tarzı abonelikler. Xbox'ın bu abonelik servisini kullanıma sunması ve her geçen gün yeni oyunlar, yeni marka iş birlikleri ile daha da güçlendirmesi rakip firmaları da etkiliyor. Son aylarda Playstation tarafından da bu tarz bir sistem hazırlıkları ve çalışmaları hakkında pek çok bilgi basına sızdı. Game Pass benzeri servisler hakkında her gün yeni iddialar ortaya çıkarken bu konuda bir açıklama ise Steam tarafından geldi.

Oyun dünyasının en popüler mağazası Steam'in arkasında bulunan ve mihenk taşı oyunlara imza atmış Valve şu sıralar kendi el konsolları olan Steam Deck üzerine yoğunlaşmış durumda. 25 Şubat'ta resmi çıkışını yapan Steam Deck ile konsol pazarına da giriş yapmış olan Valve'a kendilerinin de Game Pass tarzı bir Steam Pass sistemi yaratıp yaratmayacakları soruldu. PCGamer'a konuşan Valve başkanı Gabe Newell bu tarz bir abonelik servisi düşünüp düşünmedikleri hakkında şu sözleri söyledi:

Konu hakkında oldukça net açıklamalar yapan Gabe Newell bu sözleri ile yakın zamanda gözlerimizi bu tarz bir servis için Steam'e dikmememiz gerektiğini bizlere ifade etti. Xbox Game Pass veya bu tarz başka bir sistemin ise Steam'e gelip gelmeyeceği konusunda henüz başka bir bilgi yok.

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