Valve, Steam Deck'in çıkış tarihini erteledi

Valve, dün akşam Steam'de yaptığı duyuruda Steam Deck'in ertelendiği anlaşıldı. Steam Deck'in çıkış tarihinin iki ay ertelendiğini belirten Valve, küresel tedarik zincirleri sorunlarını aşmak için ellerinden geleni yaptığını fakat aşamadığını bu nedenden dolayı da üzgün olduklarını belirttiler.

Steam Deck'in çıkış tarihi Şubat 2022 tarihinde başlanacağını belirten Valve, rezervasyon sahiplerinin sıradaki yerinin korunacağı fakat tarihlerin de buna göre değişeceğini söyledi. Valve, "Orijinal gönderim tarihini tutturamadığımız için tekrar üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ayırtma tarihlerini yeni zaman çizelgemize göre güncellemek için çalışmaya devam edecek ve sizleri güncellemelerden haber dar edeceğiz." sözlerini ekledi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Valve ilk olarak Steam Deck'i Temmuz ayında ortaya çıkardı, PC oyunlarına mobil bir alternatif olarak gösterdi. Geleneksel analog çubuklara ve düğmelere ek olarak, yüzünde dokunmaya duyarlı küçük pedler ve sırtında birden fazla tetikleyici de bulunuyor.

Steam Deck belirli bölgelerde ayırtılabilmektedir ve henüz Türkiye'de ayırtma seçeneği bulunmamaktadır. Gönderimleri Şubat 2022'de başlayacak Steam Deck'in stokları olduğu sürece ayırtma işlemleri yapılabilecektir.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet