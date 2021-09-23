Valve Steam Deck için SSS sayfası yayınlandı

Valve ksıa bir süre önce el bilgisayarı cihazı Steam Deck için geliştirme kitlerini göndermeye başladı. Cihazla ilgili geri bildirimler kısa sürede sosyal medyada görünmeye başladı ve geliştiriciler Steam Deck'in sesini, kontrollerini, ekran boyutunu, kara hızını ve joystick gibi harici çevre birimleriyle çalışmasını övdü.

Ancak geliştiriciler cihazla uygulamalı olarak birçok sorularını yanıtlamış olsalar da, genel halk sadece birkaç ay önce duyurulan bu beklenmedik oyun sistemi hakkında daha fazla bilgi için hala istekli görünüyor.

İlk ortaya çıktığı günden bu yana, PlayStation Vita'nın 2019'da emekliliğinden bu yana taşınabilir pazarda tek gerçek rakip olan el konsolu Nintendo Switch ile kaçınılmaz karşılaştırmalar yapıldı. İki cihaz arasındaki benzerliklerin çoğu çoğunlukla yüzeyseldir, Valve'ın Linux tabanlı sistemi potansiyel olarak kapının dışında çok daha büyük bir oyun kataloğu sunuyor ve Steam Deck görünüşe göre Microsoft'un xCloud'u ile de çalışmaktadır.

Valve, yaklaşan el bilgisayarıyla ilgili merak edilen soruların çoğunu yanıtlamak için, şirketin topluluktan ve basından aldığı en yaygın sorulardan bazılarını kapsayacak şekilde Steam Deck için SSS yayınladı.

BİRDEN FAZLA İŞLETİM SİSTEMİ KURULABİLECEK

Valve'ın taşınabilir cihazına birden fazla işletim sistemi kurabilecek ve hangisini yükleneceğini seçebilecektir. BIOS'a erişmek ve arka uçta oynamak için sistemi rootlamak veya jailbreak yapmak gerekmeyecektir. Steam Deck ayrıca birden fazla Steam hesabı destekleyecek ve her birinin kendi yerel kaydetme verileri ve ayarları olacak. Maksimum 512 GB depolama alanının yeterli olması durumunda, el cihazı haricinde bir micro SD karttan önyükleyebilecekler

Steam Deck'in Aralık 2021'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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