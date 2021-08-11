Valve, Steam Deck'e Windows 11 desteği getiriyor!

Valve, taşınabilir oyun konsolu Steam Deck'e son sürüm işletim sistemi Windows 11 entegre edilmeye çalışılıyor.

Valve tarafından yakın zamanda tanıtılan Steam'in yeni taşınabilir el konsolu Steam Deck Windows 11 desteği ile geliştiriliyor.

Paylaşılan yeni bilgilere göre, cihazın Windows 11 işletim sisteminde TPM desteği sunacağı da belirtiliyor. Windows 11'in duyurusu ile beraber Microsoft'un (Güvenli Platform Modülleri) TPM'i gerekli kılması birçok kullanıcı tarafından büyük bir tepkiye yol açmıştı. Haberin ardından, eski donanımlara sahip kullanıcılar tarafından TPM çipleri kara borsada yayılmaya başlamıştı.

Steam Deck tasarımcısı Gred Coomer, ''Şu anda TPM ile ilgili bir çalışma var'' açıklamasında bulundu. Coomer, yeni taşınabilir el konsolunun Windows 10 üzerinde çok fazla odaklandığını, Windows 11 işletim sistemi için de çalışmaların hız kazandığını söyledi. Ayrıca, Steam Deck'in Windows 11 ile uyumlu olduğundan emin olmak için, AMD ile işbirliği içinde çalışıyor.

VALVE STEAM DECK ÖZELLİKLERİ

Steam Deck, 7 inç 1280x800 piksek dokunmatik bir ekrana sahip olacak. Yerleşik ivmeölçer ile hareketli kontrol altyapısı sunan Valve, kullanıcılarına microSD üzerinden artırılabilir hafıza imkanı da sunuyor. Ayrıca konsol, SteamOS işletim sistemini kullanacak. Steam OS 3.0 versiyonunu kullanacak olan Steam Deck'in özellikleri şu şekilde;

İşlemci: AMD APU Zen 2 2,4 - 3,5 GHz

Ekran Kartı: AMD APU 8 RDNA 1.0 - 1,6 GHz

RAM: 16 GB LPDDR5

Depolama: 64 GB eMMC - 256 GB NVME SSD - 512 GB yüksek hızlı NVME SSD

Ekran: 1280x800 60 Hz Dokunmatik LCD

Pil: 40 WHr (Tam olarak kaç mAh olduğu açıklanmadı)

Steam Deck'in resmi internet sitesinde verilen bilgilere göre Valve'ın yeni taşınabilir konsolu, dokunmatik ekran, analog tuşlar, dokunmatik yüzeyler, kontrolcüler ve hatta klavye fare bile destekleyecek.

Tanıtılan bu özelliklere bakıldığında Steam Deck, potansiyel rakibi Nintendo Switch'ten çok daha yüksek bir performans sağlayacak gibi görünüyor.