Valve, Steam Deck'e bulut özelliğini ekliyor

Valve, yaptığı bir açıklamada, "Kullanıcıların, diğer elde taşınan oyun cihazlarında olduğu gibi, oyundan çıkmadan Steam Deck'lerini sık sık askıya alacaklarını tahmin ediyoruz." sözlerine yer veriyor. Bu, oyuncuların diğer cihazda oynamak için bir cihazda oyundan çıkmaları gerekmeyeceği anlamına geliyor.

Ayrıca Steam, oyuncuların Steam Deck'lerini kullanmak için cihazlarını açtıklarında veri kaydetme değişikliklerini otomatik olarak indirecektir.

"Bu özellikten yararlanmak oyuncuların Steam Deck'te oyununuzun keyfini çıkarması için bir gereklilik değildir, ancak oyunculara mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için bunu kullanmanızı öneririz."

"Dinamik Bulut Senkronizasyonu etkinleştirilmese bile Steam, Steam Deck'te bir oyun kaydı verisi değiştirildiğinde bunu takip eder. Ancak oyununuz çalışırken Deck'ini askıya alan kullanıcılar bu oyuna farklı bir aygıtta devam etmek istediklerinde, bu oyunculardan Deck'lerine geri dönerek çalışan işlemi kapatmaları veya ilerlemelerinin en güncel hâlini içeren oyun kaydı olmadan devam etmeleri istenir."

STEAM DECK DİNAMİK BULUT SENKRONİZASYONU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Oyununuza Dinamik Bulut Kaydı API'larını entegre etmelisiniz. Bu sayede, bir oyun oturumu sırasında bulut tarafından yönetilen dosyalarda meydana gelen değişiklikleri işleyebilir ve dosyalar değiştirildiğinde Steam'e bu değişikliği belirtir. Yeni API'lar bunu nispeten basit hâle getiriyor. Ayrıca burada daha ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz: https://partner.steamgames.com/doc/features/cloud#dynamic_cloud_sync Oyununuzun bu entegrasyonu da içeren güncel bir derlemesini yayınlayın. Steamworks ayarlarınızdan özelliği etkinleştirin.

Belirli bir ürün için Steamworks ayarları sayfanızdan "Uygulamalar" sekmesinin üzerine gelin ve "Steam Cloud"u seçin. "Sistem askıya alındığında ve devam ettirildiğinde Steam Cloud senkronizasyonunu etkinleştir" kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir.

Valve'ın yaptığı dinamik bulut senkronizasyonu gönderisi hakkında daha detay öğrenmek için buraya tıkalyınız.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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