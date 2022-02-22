Valve, sahte Steam oyun indirimleriyle mücadele ediyor

Valve'ın Steam'den yayınladığı İndirim Kuralı Değişiklikleri başlığıyla 28 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek şekilde bazı indirim kurallarını değiştirecek.

28 Mart 2022 tarihinden itibaren Steam'deki indirimler arası bekleme süresi 6 hafta yerine 4 hafta olarak değişecek. Bu, bir üründeki indirim sona erdikten sonra o ürünü tekrar indirime sokmak için en az 28 gün beklenmesi gerekeceği anlamına geliyor.

İNDİRİM KURALLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER