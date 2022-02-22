Valve, sahte Steam oyun indirimleriyle mücadele ediyor
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam, sunulan çok sayıda indirimli oyun sayesinde pek çok kullanıcısı tarafından seviliyor, ancak bazı şirketler çeşitli yollarla parasız satışlardan yararlanıyor. Valve, bu "sahte indirimlere" nasıl son vereceğini ayrıntılı olarak açıkladı.
Valve'ın Steam'den yayınladığı İndirim Kuralı Değişiklikleri başlığıyla 28 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek şekilde bazı indirim kurallarını değiştirecek.
28 Mart 2022 tarihinden itibaren Steam'deki indirimler arası bekleme süresi 6 hafta yerine 4 hafta olarak değişecek. Bu, bir üründeki indirim sona erdikten sonra o ürünü tekrar indirime sokmak için en az 28 gün beklenmesi gerekeceği anlamına geliyor.
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İNDİRİM KURALLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
- Çıkışta ürününüzü indirime sokabilirsiniz fakat çıkış indirimi bittikten sonra 28 gün boyunca bir daha indirime sokamazsınız.
- Herhangi bir para birimindeki bir fiyat artışından sonra 28 gün boyunca ürününüz için indirim sunamazsınız.
- Steam genelinde yapılan dönemsel etkinlikler dışında bir indirim bittikten sonra 28 gün boyunca bir daha ürününüzü indirime sokamazsınız.
- Ürününüz çıktıktan sonraki 28 gün boyunca veya çıkış indiriminizin bittiği günden sonraki 28 gün boyunca ya da herhangi bir para biriminde fiyat artışı yaptıktan sonraki 28 gün boyunca ürününüzü dönemsel indirim etkinliklerinde indirime sokamazsınız.
- Devam eden bir promosyon esnasında, ya da gelecekte yapılması programlanmış olan bir promosyonda fiyatınızı değiştiremezsiniz.
- Ürününüzü %90'dan yüksek veya %10'dan düşük bir indirime sokamazsınız.
- Özel indirimler iki haftadan uzun, 1 günden kısa olamaz