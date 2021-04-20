Valve'nin DOTA: Dragon's Blood anime serisinin 2. sezonu yakında geliyor!
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Valve'nin DOTA: Dragon's Blood anime serisinin 2. sezonu yakında geliyor!

Valve'nin DOTA: Dragon's Blood anime serisinin 2. sezonu yakında geliyor!
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DOTA: Dragon's Blood dizisinin 2. sezonu onaylandı.

Valve, Netflix'de yayınlanan DOTA: Dragon's Blood(Ejderhanın Kanı) dizisinin 2. sezonunu onayladı. DOTA2, resmi Twitter hesabından konu ile ilgili tweet paylaştı.

Şirket izleyicilere heyecanla beklenen anime serisinin 2. sezonunu beklerken, Free-To-Play adlı izlemelerini tavsiye etti. Belgesel 3 kıdemli DOTA2 oyuncusunun başarı ve başarısızlıklarını konu alıyor.

DOTA: Dragon's Blood 25 Mart 2021 tarihinde yayınlandı. Çıkışından bu yana DOTA2 hayranlarının ilgisini çeken anime serisinin 2. sezonu çok yakında geliyor. Çıkış tarihi ile ilgili bilgi ise henüz verilmedi.

Kaynak: Playerbros

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