Valve'ın Yeni Vr Kolu İş Başında!

Valve'ın sanal gerçeklik ortamında ellerin kullanıma imkan tanıyan yeni bir "Knuckles" kontrol kolu üzerinde çalıştığını öğrenmemizin kısa bir süre sonrasında, bu yeni cihazın kullanım anındaki görüntüleri, VR ortamını nasıl değiştireceği hakkında daha net bir fikir sunmakta.



SteamVR Knuckles Prototype - Next Gen VRSee more of the SteamVR Knuckles at twitter.com/cloudheadgames



Cloudhead's Denny Unger shows off the latest hardware from Valve and SteamVR with the "Knuckles" motion controllers. SteamVR Knuckles controllers bring Next Gen VR with capacitive sensors for all five fingers, grasp detection, and a unique form factor that allows you to let go at any time without dropping the controller.



Geliştirici Cloudhead Games, çalışanlarının Valve'ın deneysel SteamVR hareketli kontrol kolunu test ettikleri bir grup videoyu Twitter ve YouTube üzerinde paylaşmış durumda. Videolarda da gösterildiği üzere bu araç, kullanıcıların parmak konumlarını ve hareketlerini algılamak için özel bir şekilde tasarlanmış durumda.



Şu anda Valve'nin desteklediği HTC Vive tarafından kullanılan hareket çubuklarına benzer bir şekilde Knuckles, kendisinin kullanıcının çevresine göre konumunu belirleyen sanal ortamda bir yerleri göstermek, kullanıcının dönmesini ve hareket etmesini sağlamak için kullanılıyor.



Ancak bu aracın farkını gösterdiği nokta, kullanıcının bileğine bağlanarak, düşürülmeden bırakılabilmesine imkan tanımak oluyor ve bu sırada da tutuş bölgesi ve dokunmatik yüzeyi üzerindeki özel algılayıcılar ile parmakların konumunu belirleyebiliyor olması.



Örneğin Cloudhead demo videolarında geliştiricilerin onaylama işaretleri, barış işareti, metal boynuzları ve hatta birkaç kaba hareketi sadece gerçek hayatta yaparak sanal ortama yansıttıkları görülebiliyor. Knuckles kontrol kolu, bir parmağın ne kadar eğik durduğunu da algılayabiliyor ve böylelikle oyun içerisinde yumuşak geçişli hareketler yapılmasına imkan tanıyor.



İlk olarak geçtiğimiz yıl Valve'ın Steam Dev Days etkinliğinde gösterilen Knuckles kontrol kolunun tüketici kullanımı için ne oranda hazır olduğu veya direkt olarak Vive kontrol kollarının yerine mi geçeceği ise henüz belli değil.



Bununla beraber cihazın kullanımının görüntüleri, VR ortamında ne gibi olasılıkları da beraberinde getirdiği konusunda hayal gücünü canlandırıyor ve Valve'ın, VR dünyası için sıradaki en önemli aracı sunuyor olma ihtimalini ortaya koyuyor.