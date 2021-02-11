Valve, içinde 53 oyunun bulunduğu Steam China'yı yayınladı
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Valve, içinde 53 oyunun bulunduğu Steam China'yı yayınladı

11.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:01
Valve, içinde 53 oyunun bulunduğu Steam China'yı yayınladı

Valve, Steam'in uluslararası özel versiyonu olan Steam China'yı oyunseverlerin beğenisine sundu. Başlangıcıyla beraber 53 oyunu hizmete sunan platformda dünyaca ünlü, DOTA 2 ve CS:GO oyunları mevcut olarak bulunuyor.

Valve, Çinli iş ortaklarıyla başlattığı projeyle beraber Steam China olarak isimlendirilen sürümü Çin'li oyuncuların hizmetine sunmuş oldu. Ancak popüler oyun kıtlığı nedeniyle görülen o ki Çinli oyunseverler, Steam China'dan belirli bir süre uzak kalmayı tercih edecekler.

Platformda küresel çapta sadece iki oyun bulunuyor. Bunlar ise CS:GO ve DOTA 2. Toplamda 53 oyunun bulunduğu platform, Çinli oyunseverler için büyük hayal kırıklığı yarattı.

STEAM CHINA'DA TÜM OYUNLAR, ÇİN HÜKÜMETİNİN ONAYINDAN GEÇECEK

Çin hükümeti, Valve ile anlaşmaya varmadan önce taleplerini dile getirdi. Bu taleplere göre oyun geliştiricileri yapılan projeleri Steam China'da yayınlamadan önce Çin hükümetinin onayından geçirmek zorundalar. Projeler Çin hükümetinin onayından geçirilecek ve herhangi bir değişiklik istenildiğinde yerine getirilecek. Platformda sadece 53 oyunun bulunması oyun geliştiricilerinin, Çin hükümetine mesafeli olduğunun bir göstergesi. Ayrıca Steam China'da forum ve topluluk merkezi gibi özellikler de bulunmuyor.

Binlerce oyuncu tarafındank kullanılan Steam'in uluslararası versiyonunda ise 20 binden fazla yapım bulunuyor.

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