Valstars gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu!
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Valstars gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu!

Valstars gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Valstars VALORANT kadrosu duyuruldu!

FPS oyunlarında oluşturduğu takımlarla tanıdığımız espor organizasyonu Valstars gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu.

Ülkemizdeki birçok espor organizasyonu EMEA Elemelerine kalmak ve hatta Berlin'de düzenlenecek ana turnuvaya katılmak istiyor. Bu yüzden VALORANT Challengers Açık Elemeleri için güçlü kadrolar kurulmaya devam ediyor.

Valstars'da böylelikle VALORANT Challengers Açık Elemelerinde mücadele edecek kadrosunu duyurmuş oldu. İsterseniz Valstars'ın elemelerde mücadele edecek kadrosuna birlikte göz atalım:

GONZI

ENGLOURIOUS

SANJ1

PEENFPS

RHODSTER

Kadroya göz attığımızda VALORANT sahnesinde alışık olduğumuz isimler olmadığını görüyoruz. Ancak kurulan kadronun tanınan isimlerden oluşmuyor olması başarılı olunulmayacağı anlamına gelmiyor. Bunun en büyük örneklerinden biri ise "Team Zero Zone".

Playerbros ekibi olarak Valstars'a gelecek VCT elemelerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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