Valstars Gaming VALORANT arenasına giriş yaptıklarını duyurdu
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Valstars Gaming VALORANT arenasına giriş yaptıklarını duyurdu

Valstars Gaming VALORANT arenasına giriş yaptıklarını duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon CS: GO'dan sonra VALORANT'ta da kadrosunu açıkladı.

Valstars Gaming, Twitter'dan yaptıkları açıklama ile CS: GO'dan sonra VALORANT arenasında da yer alacaklarını açıkladı.

Organizasyonun duyurduğu VALORANT kadrosu:

The MSD

Lapis

Pyrox

Sagitari

Wmpick

Kubyovski (Koç)

Organizasyon VALORANT kadrosunu şu sözlerle duyurdu:

"CSGO Serüvenimizden sonra Valorant sahnesinde de yer almak istedik. Yola çıktığımız arkadaşlarımızı, bize gelen başvurular üzerinden seçerek belirledik. Çok sayıda başvuru olduğundan bu süreçte tüm adaylara aynı şansı veremedik. Bunun için üzgünüz… Valstars, her zaman kendi yıldızlarını kendi çıkaracaktır."

"Valstars, her zaman kendi yıldızlarını kendi çıkaracaktır." sözleri ile organizasyonun kendini kanıtlamış oyuncuları satın almak yerine altyapıdan oyuncu yetiştireceğini anlıyoruz. Ekibe yeni girdikleri arenada başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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