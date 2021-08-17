Valstars Gaming Jduh ile anlaştı!
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Valstars Gaming Jduh ile anlaştı!

Valstars Gaming Jduh ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Valstars Gaming, VALORANT takımını güçlendiriyor

CS: GO ve VALORANT ile tanıdığımız espor organizasyonu Valstars Gaming Jduh ile anlaştı.

Valstars Gaming, Ceyda "Jduh" Kondu ile anlaştığını sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı "Valorant takımımızın yeni üyesi Ceyda "Jduh" Kondu. Aramıza hoş geldin" açıklaması ile duyurdu.

Organizasyonun "Kadın VALORANT Takımı"nın yeni üyesi olarak katılacak olan Jduh, gayet başarılı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Duyuru paylaşımına göz attığımızda ise organizasyon taraftarlarının ve takipçilerinin bu transferden oldukça mutlu olduğunu görüyoruz.

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Ceyda "Jduh" Kondu'ya gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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