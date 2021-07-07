VALORANT yeni silah seti "RUINATION" sızdırıldı!

Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ın yeni silah seti bir YouTube kanalı tarafından sızdırıldı. Yeni gelecek sette hangi silahlar yer alıyor? İşte detaylar!

VALORANT yeni silah seti "RUINATION" HITSCAN adlı YouTube kanalı tarafından sızdırıldı. Yeni gelen setin sızdırılması ise her zaman olduğu gibi normal karşılandı.

Valor Leaks adlı Twitter hesabı HITSCAN adlı YouTube kanalı tarafından sızdırılan setin görsellerini paylaştı. Yeni gelecek silah seti bir hayli "yeşile" bulanmış gibi görünüyor. Yeni set 4 silah ve 1 bıçak olmak üzere toplamda 5 kaplamadan oluşuyor.

VALORANT RUINATION SETİNDE GELECEK SİLAHLAR

Spectre

Guardian

Phantom

Ghost

Bıçak

VALORANT RUINATION SİLAH SETİ GÖRSELİ

HITSCAN adlı YouTube kanalı ise yeni gelecek "RUINATION" seti hakkında detaylı bir video paylaştı. Bu videoda silahların görünüşlerinden, yükseltmelerine ve imza hareketlerine kadar birçok özelliğe yer verilmiş.

Kaynak: Playerbros