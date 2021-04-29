Valorant yeni sezon savaş biletine birlikte göz atalım!
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Valorant yeni sezon savaş biletine birlikte göz atalım!

Valorant yeni sezon savaş biletine birlikte göz atalım!
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Sizce yeni sezonda verilen skinler güzel mi?

Yeni bir Valorant sezonuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Valorant yeni sezon savaş biletine birlikte göz atacağız.

02. Bölüm 03. Kısım Savaş Bileti ! Yeni sezonda Şakıyançelik, Işık Dalgası, Sualtı skin paketleri bilete eklendi. Bu sezon savaş biletinde neler var? Hadi başlayalım!

Şakıyançelik Guardian

Şakıyançelik Uğuru

10 Radyanit Puanı

Şakıyançelik Kartı

Sualtı Bulldog

Paul'un Pizza Partisi Kartı

Rahat Unvanı

Şakıyançelik Spray'i

Verdim Şukunu! Spray'i

10 Radyanit Puanı

Haven Şema Kartı

Işık Dalgası Sheriff

2. Bölüm// 3. Para Uğuru

Bıçaklar Çekildi Kartı

Yalnız İyi Kazandık Spray'i

10 Radyanit Puanı

Zar Süsü Uğuru

Şakıyançelik Classic

10 Radyanit Puanı

Ballı Unvanı

Işık Dalgası Bucky

Stinger Şema Kartı

İz Bırakma! Spray'i

10 Radyanit Puanı

Sualtı Stinger

Şahserim Spray'i

Dayan Kedicik Spray'i

10 Radyanit Puanı

Boba Çayı Uğuru

300 Spray'i

Işık Dalgası Phantom

25 Kuzey 71 Batı Kartı

10 Radyanit Puanı

Dikkat Ahtapot Çıkabilir! Spray'i

10 Radyanit Puanı

Cam Çerçeve İndi Spray'i

Karşı Karşıya// Reyna ve Viper Kartı

Sualtı Ghost

Asma Kilit Uğuru

Anılar 1. Bölüm Kartı

10 Radyanit Puanı

Sırt Çantası Uğuru

Odin Yok Spray'i

Işık Dalgası Odin

10 Radyanit Puanı

Sağlam Taşıyıcı Unvanı

Cidden Sorun Yok Spray'i

Penguen Dan Uğuru

Fenerler Kartı

10 Radyanit Puanı

Şakıyançelik Marshall

Komedi ve Trajedi Spray'i

10 Radyanit Puanı

Sualtı Kartı

Yürü! Koşma Spray'i

Havalı Dan Spray'i

Sualtı Vandal

Uğurlu Tavşan Uğuru

Zıpzıp Tavşanlar Spray'i

Kadim Gizem Uğuru

Sistem Sıfırlaması Kartı

10 Radyanit Puanı

Şakıyançelik Bıçağı

Işık Dalgası Frenzy

Miras Kartı

Havalı Dan Spray'i

30 Radyanit Puanı

Anılar 1. Bölüm Kartı Kapanış

Peki ya siz yeni sezonun savaş biletini beğendiniz mi?

Kaynak: Playerbros

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