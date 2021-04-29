Valorant yeni sezon savaş biletine birlikte göz atalım!
Sizce yeni sezonda verilen skinler güzel mi?
Yeni bir Valorant sezonuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Valorant yeni sezon savaş biletine birlikte göz atacağız.
02. Bölüm 03. Kısım Savaş Bileti ! Yeni sezonda Şakıyançelik, Işık Dalgası, Sualtı skin paketleri bilete eklendi. Bu sezon savaş biletinde neler var? Hadi başlayalım!
Şakıyançelik Guardian
Şakıyançelik Uğuru
10 Radyanit Puanı
Şakıyançelik Kartı
Sualtı Bulldog
Paul'un Pizza Partisi Kartı
Rahat Unvanı
Şakıyançelik Spray'i
Verdim Şukunu! Spray'i
10 Radyanit Puanı
Haven Şema Kartı
Işık Dalgası Sheriff
2. Bölüm// 3. Para Uğuru
Bıçaklar Çekildi Kartı
Yalnız İyi Kazandık Spray'i
10 Radyanit Puanı
Zar Süsü Uğuru
Şakıyançelik Classic
10 Radyanit Puanı
Ballı Unvanı
Işık Dalgası Bucky
Stinger Şema Kartı
İz Bırakma! Spray'i
10 Radyanit Puanı
Sualtı Stinger
Şahserim Spray'i
Dayan Kedicik Spray'i
10 Radyanit Puanı
Boba Çayı Uğuru
300 Spray'i
Işık Dalgası Phantom
25 Kuzey 71 Batı Kartı
10 Radyanit Puanı
Dikkat Ahtapot Çıkabilir! Spray'i
10 Radyanit Puanı
Cam Çerçeve İndi Spray'i
Karşı Karşıya// Reyna ve Viper Kartı
Sualtı Ghost
Asma Kilit Uğuru
Anılar 1. Bölüm Kartı
10 Radyanit Puanı
Sırt Çantası Uğuru
Odin Yok Spray'i
Işık Dalgası Odin
10 Radyanit Puanı
Sağlam Taşıyıcı Unvanı
Cidden Sorun Yok Spray'i
Penguen Dan Uğuru
Fenerler Kartı
10 Radyanit Puanı
Şakıyançelik Marshall
Komedi ve Trajedi Spray'i
10 Radyanit Puanı
Sualtı Kartı
Yürü! Koşma Spray'i
Havalı Dan Spray'i
Sualtı Vandal
Uğurlu Tavşan Uğuru
Zıpzıp Tavşanlar Spray'i
Kadim Gizem Uğuru
Sistem Sıfırlaması Kartı
10 Radyanit Puanı
Şakıyançelik Bıçağı
Işık Dalgası Frenzy
Miras Kartı
Havalı Dan Spray'i
30 Radyanit Puanı
Anılar 1. Bölüm Kartı Kapanış
Peki ya siz yeni sezonun savaş biletini beğendiniz mi?
Kaynak: Playerbros