Valorant yeni oyun modu: Tırmanış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Valorant yeni oyun modu: Tırmanış

16.02.2021 20:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:46
Valorant yeni oyun modu: Tırmanış

Riot Games, Valorant'ta yeni oyun modu olan Tırmanış'ı resmen duyurdu.

Oyun modunun tanıtıldığı bir video Valorant Twitter hesabından paylaşıldı.

5v5 olarak oynanan modda, 12. seviyeye önce ulaşan veya 10 dakikanın sonunda en yüksek seviyede olan takım oyunu kazanıyor. Takımlı bir oyun modu olmasına rağmen payınıza düşeni yapmanız gerekiyor. Kendiniz seviye atlayabilmek için her silah/yetenekle en az bir rakibi öldürmelisiniz. Takımınız daha yüksek bir Tırmanış seviyesinde bile olsa, siz skor almadıkça yükselemeyeceksiniz. Bu modla birlikte farklı silahları ve yetenekleri kullanma kabiliyetinizi ölçebileceksiniz.

Aynı zamanda resmi internet sitesinden de modla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Yamanın 17 Şubat Çarşamba günü oyuna eklenmesi bekleniyor.

Kaynak:  playvalorant.com/tr-tr/news/game-updates/yeni-valorant-modu-tirmanis/

Valorant yeni oyun modu: Tırmanış
Valorant yeni oyun modu: Tırmanış

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Emel Sayın Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ünal Karaman Osman Özköylü Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Valorant yeni oyun modu: Tırmanış - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 20:52:57. #1.14#
title