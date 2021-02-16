Valorant yeni oyun modu: Tırmanış

Oyun modunun tanıtıldığı bir video Valorant Twitter hesabından paylaşıldı.

5v5 olarak oynanan modda, 12. seviyeye önce ulaşan veya 10 dakikanın sonunda en yüksek seviyede olan takım oyunu kazanıyor. Takımlı bir oyun modu olmasına rağmen payınıza düşeni yapmanız gerekiyor. Kendiniz seviye atlayabilmek için her silah/yetenekle en az bir rakibi öldürmelisiniz. Takımınız daha yüksek bir Tırmanış seviyesinde bile olsa, siz skor almadıkça yükselemeyeceksiniz. Bu modla birlikte farklı silahları ve yetenekleri kullanma kabiliyetinizi ölçebileceksiniz.

Aynı zamanda resmi internet sitesinden de modla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Yamanın 17 Şubat Çarşamba günü oyuna eklenmesi bekleniyor.

Kaynak: playvalorant.com/tr-tr/news/game-updates/yeni-valorant-modu-tirmanis/

Kaynak: Playerbros