VALORANT Yeni Karakteri ve Haritası Hakkında Yeni İpuçları Paylaşıldı

Riot, VALORANT 3. Bölüm 2. Kısım ile beraber gelebilecek yeni karakter Deadeye ve Fracture haritasına işaretler veren paylaşımlar yaptı.

VALORANT 3. bölümünün yeni sezonuna 1 hafta kalmışken oyunun Twitter sayfasında oyuncuların dikkatini çeken bazı paylaşımlar yapıldı. Bir süredir yeni gelecek karakterimizin ve haritanın ismi hakkında bir fikrimiz olsa da resmi olarak işaretlerin veriliyor olması yeni sezon ile birlikte birinin hatta belki de ikisinin de birlikte gelebileceği fikirlerine yol açtı.

İlk olarak Deadeye karakterine işaret ettiği düşünülen bir GIF paylaşıldı. GIF'te de göreceğiniz üzere bir keskin nişancı mermisi gibi uzun ve yüksek kalibreli bir merminin kovanından ayrıldığını görüyoruz. Deadeye İngilizcede keskin nişancı ya da hedefi şaşırmayan anlamına geldiğinden bu GIF'in Deadeye karakterine işaret ediyor olması mümkün, ancak tamamen farklı bir şeye de işaret ediyor olabilir. Deadeye hakkında olduğu düşünülen GIF'e göz atmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

İkinci olarak paylaşılan postta ise bir nesne ya da bir karakterin yeteneklerinden biri olabilecek bir görüntü yerine bir sahnenin GIF'i yaplaşıldı. Ortada enerji dolu bir reaktörün görüldüğü bu GIF'in ise Fracture adındaki yeni haritaya işaret olduğu düşünülüyor. Şuana kadar birçok yeni karakter ve haritayı sızdırmış olan ValorLeaks ise bu haritanın gerçekten de Fracture olduğunu, ve hikayeye göre büyük bir radyanit kazası ile resmen ikiye bölünmüş son derece gizli bir deney alanı olduğunu açıkladı. Oyun içi olarak ise normal haritalara göre defender tarafı daha agresif pozisyonlarda oynayacak. Yeni harita Fracture hakkında olduğu düşünülen GIF'e göz atmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Fracture haritasını ilk gördüğümüz yer ise bundan birkaç ay öncesine dayanıyor. Valorant'ın ilk birkaç saniyede gördüğümüz harita aslında Fracture'ın ta kendisi. Bu videoda aynı zamanda şuana kadar görmediğimiz takım elbiseli, gözlüklü ve elinde keskin nişancı tüfeğine benzer bir silahı olan bir erkek figürü de görüyoruz. Bu gördüğümüz karakterin de Deadeye olabileceği düşünülüyor.

1. Yıl Marşı videosundan alınan bir kare

Kaynak: SaveButonu