VALORANT Yeni Karakteri ve Haritası Hakkında Yeni İpuçları Paylaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALORANT Yeni Karakteri ve Haritası Hakkında Yeni İpuçları Paylaşıldı

VALORANT Yeni Karakteri ve Haritası Hakkında Yeni İpuçları Paylaşıldı
SaveButonu - Haberler | Gamegar

valorant fracture

Riot, VALORANT 3. Bölüm 2. Kısım ile beraber gelebilecek yeni karakter Deadeye ve Fracture haritasına işaretler veren paylaşımlar yaptı.

The post appeared first on .

Riot, VALORANT 3. Bölüm 2. Kısım ile beraber gelebilecek yeni karakter Deadeye ve Fracture haritasına işaretler veren paylaşımlar yaptı.

VALORANT 3. bölümünün yeni sezonuna 1 hafta kalmışken oyunun Twitter sayfasında oyuncuların dikkatini çeken bazı paylaşımlar yapıldı. Bir süredir yeni gelecek karakterimizin ve haritanın ismi hakkında bir fikrimiz olsa da resmi olarak işaretlerin veriliyor olması yeni sezon ile birlikte birinin hatta belki de ikisinin de birlikte gelebileceği fikirlerine yol açtı.

İlk olarak Deadeye karakterine işaret ettiği düşünülen bir GIF paylaşıldı. GIF'te de göreceğiniz üzere bir keskin nişancı mermisi gibi uzun ve yüksek kalibreli bir merminin kovanından ayrıldığını görüyoruz. Deadeye İngilizcede keskin nişancı ya da hedefi şaşırmayan anlamına geldiğinden bu GIF'in Deadeye karakterine işaret ediyor olması mümkün, ancak tamamen farklı bir şeye de işaret ediyor olabilir. Deadeye hakkında olduğu düşünülen GIF'e göz atmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

İkinci olarak paylaşılan postta ise bir nesne ya da bir karakterin yeteneklerinden biri olabilecek bir görüntü yerine bir sahnenin GIF'i yaplaşıldı. Ortada enerji dolu bir reaktörün görüldüğü bu GIF'in ise Fracture adındaki yeni haritaya işaret olduğu düşünülüyor. Şuana kadar birçok yeni karakter ve haritayı sızdırmış olan ValorLeaks ise bu haritanın gerçekten de Fracture olduğunu, ve hikayeye göre büyük bir radyanit kazası ile resmen ikiye bölünmüş son derece gizli bir deney alanı olduğunu açıkladı. Oyun içi olarak ise normal haritalara göre defender tarafı daha agresif pozisyonlarda oynayacak. Yeni harita Fracture hakkında olduğu düşünülen GIF'e göz atmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Fracture haritasını ilk gördüğümüz yer ise bundan birkaç ay öncesine dayanıyor. Valorant'ın ilk birkaç saniyede gördüğümüz harita aslında Fracture'ın ta kendisi. Bu videoda aynı zamanda şuana kadar görmediğimiz takım elbiseli, gözlüklü ve elinde keskin nişancı tüfeğine benzer bir silahı olan bir erkek figürü de görüyoruz. Bu gördüğümüz karakterin de Deadeye olabileceği düşünülüyor.

                                           1. Yıl Marşı videosundan alınan bir kare

Kaynak: SaveButonu

Valorant oyuncusu Rowan Crothers, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı
Valorant oyuncusu Rowan Crothers, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Nuri Mansur Yavaş Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Metin Çekmez Bülent Ersoy
Spor Ali Öztürk Burak Elmas Şenol Güneş Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
VALORANT Yeni Karakteri ve Haritası Hakkında Yeni İpuçları Paylaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 00:35:10. #1.14#

title