Valorant, yeni ajanı KAY/O'yu tanıttı! Düşman yeteneklerini susturan katil robot KAY/O özellikleri
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Valorant, yeni ajanı KAY/O'yu tanıttı! Düşman yeteneklerini susturan katil robot KAY/O özellikleri

Valorant, yeni ajanı KAY/O'yu tanıttı! Düşman yeteneklerini susturan katil robot KAY/O özellikleri
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Bu hafta yeni bir fragmanda ortaya çıkan Valorant'ın yeni ajanı, tamamen rakiplerinizin avantajlarını ortadan kaldırmakla ilgileniyor. Ana yeteneği, duvarlara yapışan ve belirli bir yarıçaptaki düşman yeteneklerini susturan bir bıçaktır. Valorant yeni ajanı KAY/O yetenekleri nelerdir? Valorant yeni ajanı nasıl açılır?

İlk başta bedensiz bir kafa olarak gösterilen Valorant'ın yeni ajanı için bir tanıtım videosu yayımlayan Riot, sonunda Valorant'a gelen en son ajanı ortaya çıkardı: KAY/O.

VALORANT YENİ AJANI KAY/O TANITILDI

League of Legends geliştiricisiRiot Games'in oynaması ücretsiz kahraman nişancı oyunu, Valorant'ın birinci yıl dönümü şerefine, oyuncularının katılabileceği çeşitli oyun içi etkinliklerle bir aylık bir kutlamanın ortasında ajanını da tanıttı. Oyunun 2. Yılı'nın başlangıcını işaretleyecek olan Valorant'ın Bölüm 3, Act I'in lansmanı ileRiot, kutlamanın bir parçası olarak yakın zamanda Valorant'ı mobil platformlarda yayınlama planlarını da duyurdu.

Valorant, yeni ajanı KAY/O'yu tanıttı! Düşman yeteneklerini susturan katil robot KAY/O özellikleri

YeniValorantajanı KAY/O, oyunun gelecek sezonunun başlangıcı olan Bölüm 3, Act I ile birlikte karakterin beklenen açıklamasından önce gelen bir sızıntıyla ortaya çıktı. Yeni ajanın eklenmesi oyunun kahraman kadrosunu bir araya getirecek. Son açıklananValorant ajanı Astra , Mart ayında Bölüm 2, Act II'nin gelmesiyle tanıtıldı.

APEX LEGENDS UZMANI İLE BENZETİLDİ

Apex Legends'da yer alan uzman Revenant'a benzetilen KAY/O'nun nihai gücü, bastırma enerjisi darbeleri yayarak bu susturma yeteneği üzerine kuruludur.

KAY/O, tek bir amaç için yapılmış bir savaş makinesidir; radyanları etkisiz hale getirmek. Düşman yeteneklerini bastırma gücü, rakiplerinin savaşma kapasitesini sekteye uğratarak, onu ve müttefiklerini nihai üstünlüğü güvence altına alıyor.

Riot Games

Valorant, yeni ajanı KAY/O'yu tanıttı! Düşman yeteneklerini susturan katil robot KAY/O özellikleri

VALORANT YENİ AJAN NASIL AÇILIR?

Ana menüde oyuna ilk başladığınızda ekranın sol üst köşesinde iki adet daire bulunmaktadır. Birincisi Ignition Battle Pass için, ikincisi ise Valorant ajanlarının kilidini açan katman tabanlı bir seviyeleme sistemi içindir. Bir oyuncu seviye 5 veya 10'a ulaştığında, oyun otomatik olarak onlardan yeni bir ajanın kilidini açmak isteyip istemediklerini seçmelerini ister.

Bu seçenek mevcut değilse, Koleksiyon sekmesine gidin ve kilidini açmak istediğiniz ajanları seçin. Seviyeleri geçmek için, seviyeler arasında ilerlemek için gerekli olduğu için oyun oynamaya ve XP kazanmaya devam edin. Her iki ücretsiz aracının kilidini açmayı tamamladıktan sonra, ek kilidini açmak için farklı bir yöntem kullanmanız gerekir. Atmanız gereken adımlar şunlardır:

  • Başlamak için ana menüden Agants/ Ajanlar alt menüsünü seçin.
  • Ajanlar alt menüsü, Koleksiyon etiketinin altında, aracılar sekmesinin altında bulunur ve burada 'Sözleşmeyi Etkinleştir' yazan bir uyarı görürsünüz.
  • Şimdi, kilidi açılmayan tek ajanlar bu ajanlar.
  • İstediğiniz üçüncü temsilcinin sözleşmesini etkinleştirmelisiniz.
  • XP kazanmak için oyun oynamaya devam edin ve bu sözleşmeyi beşinci seviyeye yükseltin.
  • Bundan sonra, bir sonraki temsilcinizin kilidini açabileceksiniz.
  • Ayrıca, bunlara hemen erişmek için para ödeme seçeneğiniz de vardır.
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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