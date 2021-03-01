Valorant yeni ajan hakkında ipuçları gelmeye devam ediyor
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Valorant yeni ajan hakkında ipuçları gelmeye devam ediyor

01.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:19
Valorant yeni ajan hakkında ipuçları gelmeye devam ediyor

Valorant'a gelecek olan yeni ajan hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Valorant yeni ajan ile ilgili daha önce bazı bilgiler edinmiştik. Ajanın Afrikalı olacağını ve bir kontrol uzmanı olarak geleceğini biliyorduk. Birkaç yeni fotoğrafla gelen ipuçları oyuncuları heyecanlandırdı.

İlk olarak bir elinde kahve, bir elinde kalem oturan bir karakter görüyoruz. Ajanın eli altın renginde ve elinin üstünde mor bir detay var. Renk ayrıntıları paylaşılan ve sızdırılan tüm görüntülerde neredeyse aynı. Defterin sağ altında Ascent haritasını görüyoruz. Notlar arasındaki detaylara bakacak olursak, Phoenix'in kendini beğenmiş biri olduğunu yazmış. Reyna'nın ise iyi tarafta mı, kötü tarafta mı olduğuna henüz karar verememiş. Defterin sol altında ise bir Viper çizimi görüyoruz.

Yeni ajanın oyunu kökten değiştirecek bir uzman olacağı iddia edilmişti. Oynama tarzı ve mekaniği oyuna farklılık katacak olan ajanın, profesyonel maçlardaki konumu gerçekten merak konusu. Riot Games bizi ipuçlarıyla heyecanlandırmaya devam ederken, bizlerinde beklemekten başka çaresi yok gibi.

Kaynak: Playerbros

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