Valorant ve League of Legends'ta iki aşamalı doğrulama nasıl açılır?

Riot Games, iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdi ve oyuncuların artık Riot hesapları bir adım daha güvenli hale gelecek. Peki Valorant ve League of Legends'te iki aşamalı doğrulaması nasıl açılır? Detaylar haberimizde…

Satın aldığınız yüzlerce ve binlerce TL değerinde League of Legends, Valorant veya Runettera hesabınız varsa, kostümlerinizi, kaplamalarınızı ve diğer oyun içerisindeki öğelerinizi korumak isteyebilirsiniz. Bu nedenle Riot hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmek çok önemlidir.

Riot hesabınızda açılan her oturum için epostanıza gönderilecek kod ile Riot hesabınız daha güvenli hale gelmektedir. Parolanız sızdırılsa bile iki aşamalı doğrulaması ile hesabınıza giriş yapılamayacaktır.

VALORANT VE LEAGUE OF LEGENDS İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Riot hesabınız için iki aşamalı doğrulamasını (2FA) etkinleştirmek için yapmanız gereken birkaç adım bulunmaktadır.

Adım #1 Riot Games hesabınıza giriş yapın

Adım #2 İki aşamalı doğrulama sekmesine gidin

Adım #3 E-postayı Etkinleştir'e tıklayın

Adım #4 Riot hesabınıza kayıtlı olan eposta adresinize iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeniz için bir eposta gönderilecektir. Epostadan iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştire tıklayın.

Adım #5 İki aşamalı doğrulamanız hesabınızda aktifleştirildi ve artık Riot hesabınız daha korunaklı bir halde geldi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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