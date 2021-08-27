VALORANT VCT Masters 3 Berlin Grupları açıklandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALORANT VCT Masters 3 Berlin Grupları açıklandı!

VALORANT VCT Masters 3 Berlin Grupları açıklandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz SuperMassive'nin rakibi belli oldu!

VALORANT VCT Masters'in üçüncü turnuvası olan ve Berlin'de yapılacak olan turnuvanın grupları açıklandı. Gruplarda yer alan takımlar şu şekilde eşleşti:

A GRUBU

Vision Strikers vs Paper Rex

SuperMassive Blaze vs Acend

B GRUBU

Havan Liberty vs Envy

KRÜ Esports vs ZETA DIVISION

C GRUBU

Gambit Esports vs Crazy Raccoon

100 Thieves vs Vivo Keyd

D GRUBU

Sentinels vs G2 Esports

Bren Esports vs F4Q

Grupların belirlenmesi ile temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de rakibi belli oldu. Temsilcimizin rakibi Acend ekibi oldu. Acend ekibi ile temsilcimiz SuperMassive Blaze'in son karşılaşması EMEA elemelerinde Üst Tur Finali olmuştu. Temsilcimiz SuperMassive Blaze, Acend ekibini 2-1 eleyerek Büyük Final'e çıkmış fakat finalde Gambit Esports'a kaybederek turnuvayı ikincilikle sonuçlandırmıştı.

Berlin'de LAN(çevrimdışı) olarak oynanacak olan turnuvada mücadele edecek takımımız SuperMassive Blaze ve bünyesinde oyuncumuz cNed'i barındıran Acend'e başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Arda Güler Erol Bulut Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
VALORANT VCT Masters 3 Berlin Grupları açıklandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 18:56:49. #1.14#

title