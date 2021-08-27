VALORANT VCT Masters 3 Berlin Grupları açıklandı!

Temsilcimiz SuperMassive'nin rakibi belli oldu!

VALORANT VCT Masters'in üçüncü turnuvası olan ve Berlin'de yapılacak olan turnuvanın grupları açıklandı. Gruplarda yer alan takımlar şu şekilde eşleşti:

A GRUBU

Vision Strikers vs Paper Rex

SuperMassive Blaze vs Acend

B GRUBU

Havan Liberty vs Envy

KRÜ Esports vs ZETA DIVISION

C GRUBU

Gambit Esports vs Crazy Raccoon

100 Thieves vs Vivo Keyd

D GRUBU

Sentinels vs G2 Esports

Bren Esports vs F4Q

Grupların belirlenmesi ile temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de rakibi belli oldu. Temsilcimizin rakibi Acend ekibi oldu. Acend ekibi ile temsilcimiz SuperMassive Blaze'in son karşılaşması EMEA elemelerinde Üst Tur Finali olmuştu. Temsilcimiz SuperMassive Blaze, Acend ekibini 2-1 eleyerek Büyük Final'e çıkmış fakat finalde Gambit Esports'a kaybederek turnuvayı ikincilikle sonuçlandırmıştı.

Berlin'de LAN(çevrimdışı) olarak oynanacak olan turnuvada mücadele edecek takımımız SuperMassive Blaze ve bünyesinde oyuncumuz cNed'i barındıran Acend'e başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros