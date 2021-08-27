VALORANT VCT Masters 3 Berlin Grupları açıklandı!
Temsilcimiz SuperMassive'nin rakibi belli oldu!
VALORANT VCT Masters'in üçüncü turnuvası olan ve Berlin'de yapılacak olan turnuvanın grupları açıklandı. Gruplarda yer alan takımlar şu şekilde eşleşti:
A GRUBU
Vision Strikers vs Paper Rex
SuperMassive Blaze vs Acend
B GRUBU
Havan Liberty vs Envy
KRÜ Esports vs ZETA DIVISION
C GRUBU
Gambit Esports vs Crazy Raccoon
100 Thieves vs Vivo Keyd
D GRUBU
Sentinels vs G2 Esports
Bren Esports vs F4Q
Grupların belirlenmesi ile temsilcimiz SuperMassive Blaze'in de rakibi belli oldu. Temsilcimizin rakibi Acend ekibi oldu. Acend ekibi ile temsilcimiz SuperMassive Blaze'in son karşılaşması EMEA elemelerinde Üst Tur Finali olmuştu. Temsilcimiz SuperMassive Blaze, Acend ekibini 2-1 eleyerek Büyük Final'e çıkmış fakat finalde Gambit Esports'a kaybederek turnuvayı ikincilikle sonuçlandırmıştı.
Berlin'de LAN(çevrimdışı) olarak oynanacak olan turnuvada mücadele edecek takımımız SuperMassive Blaze ve bünyesinde oyuncumuz cNed'i barındıran Acend'e başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın!
Kaynak: Playerbros