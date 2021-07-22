VALORANT Türkiye Sadece Biri Kalmalı serisinin yeni bölümünü paylaştı!
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VALORANT Türkiye Sadece Biri Kalmalı serisinin yeni bölümünü paylaştı!

VALORANT Türkiye Sadece Biri Kalmalı serisinin yeni bölümünü paylaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Herkesin sıkı bir şekilde takip ettği VALORANT Türkiye Sadece Biri Kalmalı serisinin yeni bölümünü paylaştı. Root the Gamer'ın moderatörlüğünde çekilen serinin yeni bölüm konuğu ise SuperMassive Blaze oyuncusu Eren "Brave" Kasırga oldu. Root'un Brave'e oyunla alakalı sorduğu soruların cevaplandığı içerik, zaman zaman kişisel sorulara da yer veriyor. Videoya gelen yorumlara göz attığımızda ise izleyicilerin, Eren […]

Herkesin sıkı bir şekilde takip ettği VALORANT Türkiye Sadece Biri Kalmalı serisinin yeni bölümünü paylaştı.

Root the Gamer'ın moderatörlüğünde çekilen serinin yeni bölüm konuğu ise SuperMassive Blaze oyuncusu Eren "Brave" Kasırga oldu. Root'un Brave'e oyunla alakalı sorduğu soruların cevaplandığı içerik, zaman zaman kişisel sorulara da yer veriyor. Videoya gelen yorumlara göz attığımızda ise izleyicilerin, Eren "Brave" Kasıra ile yapılan bu bölümün gayet zevkli olduğunu belirmiş.

Serinin yeni izlemek istiyorsanız hemen aşağıdaki videoya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Eğer siz de Eren "Brave" Kasırga'nın verdiği soruları merak ediyorsanız bu bölümü izlemeyi unutmayın, hepinize keyifli seyirler!

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Kaynak: Playerbros

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