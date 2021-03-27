VALORANT Türkiye Hareketi Kes 35. bölüm yayınlandı!

Her hafta severek izlenen video serisinin bu bölümünde "Skyw4lker" USP ile harika bir bela atıyor, "Randit" ve "Dehakoo" talihsiz anlar yaşayıp bıçak yiyorlar ve "Zekanz" bildiği tüm duaları okuyup süre dolmadan spike'ı kurmaya çalışıyor.