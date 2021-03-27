VALORANT Türkiye Hareketi Kes 35. bölüm yayınlandı!
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VALORANT Türkiye Hareketi Kes 35. bölüm yayınlandı!

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VALORANT Türkiye Hareketi Kes 35. bölüm yayınlandı!

Her hafta severek izlenen video serisinin bu bölümünde "Skyw4lker" USP ile harika bir bela atıyor, "Randit" ve "Dehakoo" talihsiz anlar yaşayıp bıçak yiyorlar ve "Zekanz" bildiği tüm duaları okuyup süre dolmadan spike'ı kurmaya çalışıyor.

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VALORANT Türkiye Hareketi Kes serisinin yeni videosu bizlerle.

Her hafta çeşitli VALORANT yayıncılarının ve içerik üreticilerinin en iyi, komik ve eğlenceli anlarının derlendiği video serisinin 35. bölümü yayınlandı.

VALORANT Türkiye içerik ekibi tarafından hazırlanan ve her hafta severek izlenen video serisinin bu bölümünde "Skyw4lker" USP ile harika bir bela atıyor, "Randit" ve "Dehakoo" talihsiz anlar yaşayıp bıçak yiyorlar ve "Zekanz" bildiği tüm duaları okuyup süre dolmadan spike'ı kurmaya çalışıyor.

Kaynak: Playerbros

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