VALORANT Türkiye Hareketi Kes 33. bölüm yayınlandı!
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VALORANT Türkiye Hareketi Kes 33. bölüm yayınlandı!

13.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:21
VALORANT Türkiye Hareketi Kes 33. bölüm yayınlandı!

KendineMüzisyen hiç beklemediği bir "one tap" yiyor, Mert Somuncu harika bir spray transfer ile dört kişiyi artarda öldürüyor ve Alissko raund bitmeye 4 saniye kala bombayı kurmadan raundu kazanmayı başarıyor.

VALORANT Türkiye Hareketi Kes serisinin yeni videosu bizlerle.

Her hafta çeşitli VALORANT yayıncılarının ve içerik üreticilerinin en iyi, komik ve eğlenceli anlarının derlendiği video serisinin 33. bölümü yayınlandı.

VALORANT Türkiye içerik ekibi tarafından hazırlanan ve her hafta severek izlenen bu video serisinde KendineMüzisyen hiç beklemediği bir "one tap" yiyor, Mert Somuncu harika bir spray transfer ile dört kişiyi artarda öldürüyor ve Alissko raund bitmeye 4 saniye kala bombayı kurmadan raundu kazanmayı başarıyor.

Kaynak: Playerbros

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