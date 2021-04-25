VALORANT Topluluk Turnuvası kayıtları başladı, son gün 27 Nisan!

27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın kayıtları başladı.

Geçtiğimiz Mart ayının sonunda ve Nisan ayının başında düzenlenen kaldığı yerden devam ediyor. 27-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek mini turnuvaya takımınızla katılarak ödülleri kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Başvuru formuna ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Turnuva Formatı

Kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirilecek. Karşılaşmalar finale kadar tek maç üzerinden, final ve 3.lük karşılaşmaları ise 3 maç üzerinden olacak. Turnuva 2 gün sürecek, turnuvaların ilk gününde final aşamasına kadar turnuva ağacında ilerlenecek, ikinci günde final ve 3.lük karşılaşmaları oynanacak.

Turnuva Kuralları

Turnuva 27 Nisan saat 21.00'de başlayacak. 15 dakika katılma süresi olacak.

Kayıtlar 27 Nisan saat 16.00'da kapanacak.Kayıtların kapanmasının ardından oyuncu değişikliği yapılamayacak.

Turnuva resmi VALORANT Türkiye Discord sunucusunda gerçekleştirilecek. Bu nedenle tüm takım üyelerinin sunucuda bulunması zorunlu. Sunucuda bulunmayan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecek. Discord kanalına ulaşabilirsiniz.

Teyit işlemini tamamlayan ilk 64 takım sıra ile turnuvaya dahil edilecek. Toplam 8 takım yedek olarak alınacak.

Takımlar en fazla 3 yedek oyuncu dahil edebilecek.

Uygunsuz takım adlarıyla kayıt olan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecek.

Turnuva ağacı rastgele oluşturulacak ve turnuvadan önce resmi VALORANT Türkiye Discord sunucusundan paylaşılacak.

Ödüller

Takım: Steelseries Arctis 1 Kablolu Kulaklık

Takım: Logitech G213 Prodigy RGB Klavye

Takım: Corsair Harpoon RGB Pro FPS/MOBA Fare

Turnuva ile ilgili diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros