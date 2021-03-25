VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor!

VALORANT topluluk turnuvaları tekrar başlıyor!

VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor. Takımını hazırla, topluluk discordunda yerini al, 27-28 Mart ve 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 2 farklı turnuvada rakiplerine karşı mücadele et ve büyük ödüllerin sahibi olma şansı yakala.

Turnuva formatı

Kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirilecek. Yarı final, final ve 3.lük karşılaşmaları ise 3 maç üzerinden olacak. Her turnuva 2 gün sürecek, turnuvaların ilk gününde 16 takım kalana kadar turnuva ağacında ilerlenecek, ikinci günlerde son 16 takım mücadele edecek.

1. Turnuvanın ilk günü (27 Mart) karşılaşmalar saat 15.00'te, ikinci günü (28 Mart) saat 12.00'de, 2. Turnuvanın ilk günü (3 Nisan) karşılaşmalar saat 15.00'te, ikinci günü (4 Nisan) saat 12.00'de başlayacak.

1. Turnuvanın kayıtları 27 Mart saat 13.00'te kapanacak. 2. Turnuvanın kayıtları 29 Mart saat 12.00'de açılacak ve 3 Nisan saat 13.00'te kapanacak. Kayıtların kapanmasının ardından oyuncu değişikliği yapılamayacak.

Turnuva resmi VALORANT Türkiye Discord sunucusunda gerçekleştirilecek. Bu nedenle tüm takım üyelerinin sunucuda bulunması zorunlu. Sunucuda bulunmayan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecek. 

turnuvasında ilk 8'e giren takımlar ve takımlardaki oyuncular, bu turnuvaya katılım sağlayamaz.

Ödüller

Takım: 5 adet ASUS24″ VP248H 75Hz 1ms VGA HDMI TN FHD Freesync Gaming Monitör"

Takım: 5 adet ASUS RA05 TUF Gaming K3 D/BN Brown Switch Türkçe RGB Mekanik Gaming Klavye"

Takım: 5 adet ASUS ROG Strix Impact II Gaming Mouse"

Turnuva kayıt formu:  

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hollanda
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 22:28:09. #1.16#
title