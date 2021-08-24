VALORANT Topluluk Turnuvası Discord üzerinden tekrar başlıyor!

VALORANT Topluluk Turnuvası tekrar düzenleniyor, turnuvanın kayıtları çoktan başladı!

Riot Games'in belirli aralıklarla düzenlediği VALORANT Topluluk Turnuvası Discord üzerinden 28-29 Ağustos tarihlerinde tekrar başlıyor. 2021 VCT Challengers Türkiye 3. Aşama 2. Hafta etkinliğinde ilk 8'e giren takımlar turnuvada yer alamayacak.

Turnuvanın formatı, kuralları ve ödüllerine aşağıdan ulaşabilirsiniz!

Turnuva Formatı

Kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirilecek. Yarı final, final ve 3.lük karşılaşmaları ise 3 maç üzerinden olacak. Her turnuva 2 gün sürecek, turnuvanın ilk gününde 16 takım kalana kadar turnuva ağacında ilerlenecek, ikinci günlerde son 16 takım mücadele edecek.

Turnuva kayıt formu

Turnuva Kuralları

Turnuvanın ilk günü (28 Ağustos) karşılaşmalar saat 15.00'te, ikinci günü (29 Ağustos) saat 12.00'de başlayacak. 15 dakika teşrif süresi vardır.

Turnuvanın kayıtları 28 Ağustos saat 13.00'te kapanacak.Kayıtların kapanmasının ardından oyuncu değişikliği yapılamayacak.

Turnuva resmi VALORANT Türkiye Discord sunucusunda gerçekleştirilecek. Bu nedenle tüm takım üyelerinin sunucuda bulunması zorunlu. Sunucuda bulunmayan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecek. VALORANT Topluluk Turnuvası Discord:

Turnuva kayıt formu takım kaptanı tarafından doldurulacak, eksik ya da hatalı kayıt nedeniyle turnuvaya katılamama durumundan takımların kendileri sorumlu olacak.

Takımların turnuvaya dahil olabilmesi için, takım kaptanlarının Discord sunucusunda bulunan #turnuva-kayıt-teyit kanalı üzerinden, yine Discord sunucusunda belirtilen format ile teyit yaptırması zorunludur. Teyit edilmeyen takımlar turnuvada yer alamayacak. Teyit işlemini tamamlayan ilk 256 takım sıra ile turnuvaya dahil edilecek. Toplam 16 takım yedek olarak alınacak.

Takımlar en fazla 3 yedek oyuncu dahil edebilir.

Uygunsuz takım adlarıyla kayıt olan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecek.

Turnuva ağacı rastgele oluşturulacak ve turnuvadan önce resmi VALORANT Türkiye Discord sunucusundan paylaşılacak.

Harita ve taraf seçim kuralı: Yarı final karşılaşmalarına kadar eşleşmede taraflar birer harita yasaklandıktan sonra, turnuva ağacında üstte olan takım harita, altta olan takım taraf seçecek. Yarı final sonrasındaki karşılaşmalarda, taraflar birer harita yasakladıktan sonra, maçlar kalan 3 harita üzerinden oynanacak. İlk karşılaşmada taraf seçimi turnuva ağacında üstte olan takımda olacak. 2. Karşılaşmada taraf seçim hakkı altta olan takımda, 3. Karşılaşmada ise taraf seçim hakkı yine üstteki takımda olacak.

Takımların savunma tarafındayken 5, saldırı tarafındayken 5 olmak üzere toplam 10 dakika duraklatma hakkı olacak.

Turnuva karşılaşmaları esnasında, lobide ya da oyun sonu ekranında rakip takımla karşı küfür, hakaret ve sataşma amaçlı iletişime geçmek diskalifiye sebebidir. Şikayet konusunun kural ihlali olup olmadığının değerlendirilmesi turnuva yöneticilerinin inisiyatifindedir.

2021 VCT Challengers Türkiye 3. Aşama 2. Hafta etkinliğinde ilk 8'e giren takımlar ve takımlarda yer alan oyuncular bu turnuvaya katılım sağlayamaz.

Ödüller

Takım: 5 adet "Razer BlackShark V2 Pro Wireless Kulaklık"

Takım: 5 adet "Razer Blackwidow V3 Green Switch Türkçe RGB Mekanik Klavye"

Takım: 5 adet "Razer Viper 8KHz Fare"

Kaynak: Playerbros