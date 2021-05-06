Valorant Topluluk Çalışmaları yayımlandı!
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Valorant Topluluk Çalışmaları yayımlandı!

Valorant Topluluk Çalışmaları yayımlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bir oyun için halı dokumak mı? Evet, bu da yapıldı.

Çıkışından bu yana espor ekosisteminin dengesini değiştiren oyun Valorant Topluluk Çalışmaları yayımlandı. Topluluk Çalışmaları gerçekten bambaşka işlere imza atıyor.

Sacramento, Kaliforniya'dan 22 yaşındaki VALORANT oyuncusu Viseth Ung, VALORANT topluluğuna kendi izini bırakmak istedi. Bunun için her normal oyuncunun yapacağı türden bir şey yaptı. Halı dokudu. Evet yanlış duymadınız halı dokudu. Dokuduğu bu halıyı TikTok'da paylaştı.

Sosyal medyada "Villa of Vibes" ismini kullanan Ung, TikTok'ta ilk VALORANT halısını gösterdi. Taslaktan işin tamamlanmasına uzanan neredeyse 4 saatlik emeğini gösteren farklı kesitleri bir araya getirdi. "İnsanların TikTok'ta halı dokumaya başladığını gördüm ve ilgi alanımla alakalı benzer bir şeyler yapmak istedim." diyor Ung ve ekliyor, "Neden VALORANT'lı yapmayayım ki diye düşündüm."

VALORANT için yaptığı Radyant kademesi simgesi şeklindeki halı, şimdiye kadar dokuduğu üçüncü halısı. Ung, o halıdan beri Jett'in kunailerini, Cypher'ın kafasını ve "Dirilt Beni Jett!" spreyine selam çakan halılar da yaptı. TikTok'ta "kendin yap" videoları çeken diğer kullanıcılar gibi Ung da halı dokuma tabancası kullanıyor. Bunu, Frenzy'nin mermi yerine iplik atan versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Radyant halısı videosunda her şey yapmak istediği tasarımın taslağını çıkarmasıyla başlıyor. Ters çevirdiği resmi düz bir kumaşın üstünde çiziyor, saatlerce dokuma yapıyor, "bol bol" tutkal kullanıyor ve halıyı kurumaya bırakıyor. Sonra arkasını kumaşla kaplayarak halıyı evinde kullanabileceği bir hale getiriyor. "Şimdilik VALORANT'la devam etmeyi düşünüyorum." diyor Ung. "Oyun o kadar sardı ki başka bir şey oynayamıyorum."

Topluluk çalışmaları gerçekten bizler için büyük bir örnek teşkil ediyor. İnsanların oynadıkları oyunu bu kadar çok sevip bu denli işler çıkarması gerçekten takdir edilesi.

Kaynak: Playerbros

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