VALORANT Tırmanış Modu İçin Bilmeniz Gerekenler!

Diğerlerinden farklı olarak silahların ölümcül olma oranı seviye atladıkça azalan işleyişiyle Tırmanış modu, VALORANT'ın diğer modları olan Spike Hücum ve Ölüm Kalım maçı arasında bir noktada bulunuyor. VALORANT geliştiricilerinin çıkardığı Tırmanış modu, Spike Hücum'daki rastgele silah mantığını ve Ölüm Kalım'daki yeniden doğma, mermi değiştirme gibi mekanikleri sergiliyor.

Tabi ki de VALORANT deyince rekabet eksik olmayacağı için, modu iyi kavrayabilmeniz adına bu haberimizde dikkat etmeniz gereken üç noktaya değindik.

Sonraki Silahı Tahmin Etme

Silahlar her ne kadar belirsiz bir şekilde dağıtılsa da seviye atladıkça takımına gelen silahlar ile rakip takıma gelen silahlar aynı seviyede ise aynı olacaktır. Yani aslında üst kısımdaki ilerleyiş çizgisini takip ederek ne tarz bir silahla karşılaşacağınızı kestirebilirsiniz. Bu sayede de çıkmanız gereken yerlere daha temkinli yaklaşıp daha iyi pozisyonlar sağlayabilirsiniz. Ayrıca aşamalarda ortaya çıkacak daha benzersiz yetenekler ve silahların farkında olun. Sürpriz bir duruma karşı kendinizi hazırlayın.

Ölüm Kalım Maçındaymış Gibi Oynamayın!

Her ne kadar ortalama oynanış süresi 8 dakika kadar olsa da VALORANT Tırmanış modunda oyunu sakin ve sanki normal oyundaymış gibi oynamak sizi daha ileri taşıyor. Oyuncular moda girdiğinde genellikle Ölüm Kalım maçında olduğu gibi hızlı hızlı oynamaya çalışıyorlar. Fakat aslında bu modda Ölüm Kalım modundaki kadar kaos olmaması daha eğlenceli ve başarılı sonuç veriyor.

Eğer sürenin çok ilerlediğini düşünüyorsanız da panik yapmanıza gerek yok, 12 seviyeyi tamamlamasanız da Riot Games, 10. dakikada kazanan takımı daha ilerideki takım olarak belirliyor.

Takım Oyunu Olduğunu Unutmayın

Her ne kadar Ölüm Kalım gibi bir eğlence modu havasında olsa da takım olarak oynamak her zaman size daha çok avantaj sağlayacaktır. Rastgele oluşan spawn noktalı sayesinde çok kolay bir şekilde arkalayabilir ya da arkalanabilirsiniz. Bu yüzden bir takım arkadaşınızın arkanızı kollaması çok iyi olacaktır. Ayrıca belirsiz spawn noktaları genel olarak haritanın daha boş kısımlarında oluşmaktadır. Bu yüzden takımınızla iletişim halinde olup hazırlıksız yakalanmaları bu şekilde önleyebilirsiniz. Bu bahsettiklerimiz normal maç içinde de geçerlidir. Takımca oynamanın önemi konusunda normal maçtan farklı olarak, silah seçimini onlara göre belirlemeniz lazım. Rrnek olarak kısa mesafede etkili Shorty silahını oynayan arkadaşınıza rakibi çekerek, kolay öldürmeler yapabilirsiniz. Tabi ki bu silah seçimini de seviye atlamaya bağlı olarak sizin ayarlamanız gerekecek.

VALORANT'ın olağan yapısından farklı olarak ilginç bir girişim olan heyecan verici oyun modu, bir bütün olarak FPS hayranları için şaşırtıcı ve yeni bir deneyim sunuyor. Çok fazla vakti olmayan oyuncular için sıkıştırılmış bir eğlence paketi gibi olmuş. Umuyoruz ki VALORANT topluluğu da bu modu sever. Daha fazla VALORANT haberi için aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz.

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Kaynak: ESporTimes