Valorant'ta bir oyuncu Jett ile yeni bir dash atma yöntemi keşfetti

Jett'in yeni kombosu ile karşı takımı şaşırtabilirsiniz!

Jett, birçok E-Q atma kombinasyonu olan Valorant'ın en hareketli ajanlarından biridir . Oyunun en eski ajanlarından birisi olmasından dolayı oyuncular Jett oynayarak çok fazla zaman geçiriyorlar ve her türlü kullanımını bulamak için uğraşıyorlar. Bir oyuncu Ascent'teki B bölgesinde yepyeni bir dash atma yöntemi buldu.

Videoda oyuncu, Jett'in ortadan B'ye kadar kapatılabilir kapının üstüne çıkmasına ve karşı taraftaki düşmanlara ulti yeteneğini atmasına izin veren keşfini izleyebilirsiniz. Bu komboyu yapmak kolay değil ancak biraz çalışarak sizde yapabilirsiniz.

Oyuncu daha sonra yetenekleri kullanmanın biraz daha etkili bir yolunu buldukları bir videosu da paylaştı.

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Kaynak: Playerbros