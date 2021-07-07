Valorant'ta bir oyuncu Jett ile Sage duvarı üzerinden hızlanmayı keşfetti

Valorant'ın oynanabilir popüler karakteri Jett'in yeni bir hatası keşfedildi. Valorant'ta bir oyuncu tarafından bulunan hatada Jett'in uçuş süresini uzatabiliyorsunuz. İşte detaylar!

Valorant'ta bir oyuncu Sage duvarı üzerinde Jett'in E ve Q yeteneklerini kullanarak hızlanmasını sağlayan yeni bir hata keşfetti. Bu hata ile haritanın bir ucundan diğer ucuna hızlı bir şekilde uçabiliyorsunuz.

Valorant oyuncusu Traxtop, yaşanan hata ile ilgili bir video yükledi. Jett, bir Sage duvarının üstünde durmalı ve hatanın çalışması için duvarın kenarından yanlara doğru koşmalıdır. Doğru yapılırsa Jett, havada süzülerek saniyeler içinde haritanın diğer tarafına geçebilir. Ayrıca Jett'in uçuş süresini uzatmak ve haritada daha da ileri götürmek için Q yeteneğini kullanabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros