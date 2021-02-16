VALORANT Stinger ve Frenzy Silahları Zayıflatılıyor!

Riot Games'in geliştirdiği VALORANT oyunu, espor sektöründe gösterdiği gelişmeler ile rekabetçi atmosferini hem profesyonel oyuncular hem de profesyonel olmayan oyuncular tarafından yaşatıyor.

Hayranları için bir tutku haline dönüşen VALORANT'ta, en çok tercih edilen ajanlar, silahlar ve silah kaplamaları da bu oyuncu kitlesine bağlı olarak oluşmuş durumda. Özellikle pistol turlarında sıkça karşımıza çıkan Frenzy ve yarım kalkan, Ghost silahıyla oynayan oyuncular için can sıkıcı olabiliyor. Fakat gelen sızıntılara göre artık Frenzy ve yarım kalkan devri yeni yama ile bitecek. Sızıntılarda bahsedilen bir diğer silah ise mermi hızıyla öne çıkan Stinger oldu. VALORANT Stinger ve Frenzy silahlarına önümüzdeki yamada zayıflatma geliyor!

Stinger

Son zamanlarda kullanım oranı bir hayli artmaya başlayan Stinger, uzak mesafede çok iyi olmasa da yakın mesafede olan Phantom, Vandal gibi fiyat olarak üç katı olan silahlardan daha iyi iş görüyor. Fiyat performans olarak bakıldığında oldukça öne çıkan Stinger, bazı oyuncuların kullandıkları tek silah oldu. Hızlı mermileri sayesinde yakın mesafede düşmanlarını şoka uğratmakla kalmayıp artan parayla takım arkadaşlarına başka silahlar alabiliyorlar. Bu durumu fark etmiş olan geliştiriciler yeni yama ile Stinger'a bir zayıflatma getirmeyi uygun görmüşler. Valor Leaks tarafından Twitter'ta yapılan paylaşıma göre menzili ile ilgili bir zayıflatma uygulanacak.

NickWu adlı VALORANT geliştiricisinin yayınından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki yamada değişikliğe uğrayacak bir diğer silah ise Frenzy olacak.

Frenzy

İlk turların vazgeçilmezlerinden biri olan Frenzy ve yanında yarım kalkan çekebilme, birçok oyuncu tarafından tercih ediliyordu. Bu oyunculara karşılık Ghost oynayan oyuncular kalkan çekemiyordu. Özellikle yakın menzilde bir rekabet yaşanıyorsa Frenzy ile adam düşürmek bana göre daha kolay oluyordu. ilk turdan yarım kalkan aslında göründüğünden çok daha fazla avantajlı bir durum oluyor. Kafadan alınan hasar ile ölmeme durumu birçok oyuncu için turu kurtaran bir pozisyon olabiliyor. Maalesef Frenzy ve yarım kalkan devri de buraya kadarmış. Çünkü gelecek yama ile artık Frenzy silahının ücreti 400'den 500'e çıkıyor.

VALORANT Stinger ve Frenzy silahlarına gelecek olan bu zayıflatma birçok oyuncuyu üzse de umuyoruz ki daha dengeli ve zevkli bir oynayış sağlar. Daha fazla VALORANT haberi için aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz.

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Kaynak: ESporTimes