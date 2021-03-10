Valorant Sistem Gereksinimleri: Sorunsuz Oyun için Minimum ve Önerilen PC Gereksinimleri
Oynaması ücretsiz olmasına rağmen, bir Radeon X1600 GPU'nun Valorant gereksinimleri, grafiksel bir maliyet için çok ağır değildir. Ancak, Valorant'ı amaçlandığı gibi deneyimlemek için bilgisayarınız, çökmeleri ve takılmaları tamamen ortadan kaldırmak için bir Radeon R9 280 GPU'nun önerilen gereksinimlerini karşılamalıdır.
Valorant'ta yeni Overwatch çağı için ateşlemenizi hazırlayın ve beyinlerinizi canlandırın!
İşte Valorant Sistem Gereksinimleri (Minimum)
İşlemci : Intel i3-370M
CPU HIZI : Bilgi
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 64-bit
VİDEO KARTI : Intel HD 3000
PİKSEL GÖLGELENDİRİCİ : 3.0
VERTEX GÖLGELENDİRİCİ : 3.0
VALORANT Önerilen Gereksinimler
İşlemci : Core i5-4460
CPU HIZI :
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 64-bit
VİDEO KARTI : GTX 1050 Ti
PİKSEL GÖLGELENDİRİCİ : 5.1
VERTEX GÖLGELENDİRİCİ : 5.1
ÖZEL VİDEO RAM : 4096 MB