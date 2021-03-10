Valorant Sistem Gereksinimleri: Sorunsuz Oyun için Minimum ve Önerilen PC Gereksinimleri
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Valorant Sistem Gereksinimleri: Sorunsuz Oyun için Minimum ve Önerilen PC Gereksinimleri

10.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:34
Valorant Sistem Gereksinimleri: Sorunsuz Oyun için Minimum ve Önerilen PC Gereksinimleri

Oynaması ücretsiz olmasına rağmen, bir Radeon X1600 GPU'nun Valorant gereksinimleri, grafiksel bir maliyet için çok ağır değildir. Ancak, Valorant'ı amaçlandığı gibi deneyimlemek için bilgisayarınız, çökmeleri ve takılmaları tamamen ortadan kaldırmak için bir Radeon R9 280 GPU'nun önerilen gereksinimlerini karşılamalıdır.

Valorant'ta yeni Overwatch çağı için ateşlemenizi hazırlayın ve beyinlerinizi canlandırın!

İşte Valorant Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşlemci : Intel i3-370M

CPU HIZI : Bilgi

RAM : 4 GB

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 64-bit

VİDEO KARTI : Intel HD 3000

PİKSEL GÖLGELENDİRİCİ : 3.0

VERTEX GÖLGELENDİRİCİ : 3.0

VALORANT Önerilen Gereksinimler

İşlemci : Core i5-4460

CPU HIZI :

RAM : 4 GB

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 64-bit

VİDEO KARTI : GTX 1050 Ti

PİKSEL GÖLGELENDİRİCİ : 5.1

VERTEX GÖLGELENDİRİCİ : 5.1

ÖZEL VİDEO RAM : 4096 MB

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