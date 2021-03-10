Valorant Sistem Gereksinimleri: Sorunsuz Oyun için Minimum ve Önerilen PC Gereksinimleri

Oynaması ücretsiz olmasına rağmen, bir Radeon X1600 GPU'nun Valorant gereksinimleri, grafiksel bir maliyet için çok ağır değildir. Ancak, Valorant'ı amaçlandığı gibi deneyimlemek için bilgisayarınız, çökmeleri ve takılmaları tamamen ortadan kaldırmak için bir Radeon R9 280 GPU'nun önerilen gereksinimlerini karşılamalıdır.