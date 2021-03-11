Valorant Sinatraa için karar aşamasında!

Sinatraa'nın geleceğinin ne olacağı ise merak konusu!

Başarılı espor oyuncusu Sinatraa kız arkadaşı tarafından taciz iddialarıyla suçlanmıştı. Kız arkadaşının Twitter üzerinden paylaştığı gönderi sonrası Valorant Sinatraa için geçtiğimiz günlerde bir inceleme başlattı.

Kız arkadaşının paylaştığı Tweet:

20 yaşındaki Cleo Hernandez yaklaşık 9 sayfalık bir açıklama paylaştı. Açıklamada Jay "Sinatraa" Won'un kendisini taciz ettiğini belirtti. Bunun hemen ardından ise espor ekosistemi büyük bir çalkalanma yaşadı. Sinatraa'nın oynadığı espor organizasyonu haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url= paylaştı.

Ayrıca oyuncu VALORANT Champions Tour Kuzey Amerika bölgesinde bu hafta sonu turnuvaya girecekti. Buna benzer bir açıklama ise Riot Games tarafından geldi.

Umuyoruz ki her şey kısa süre içinde açıklığa kavuşur. Kadına şiddete her yerde HAYIR diyoruz!

Kaynak: Playerbros