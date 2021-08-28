VALORANT Prime Gaming Ağustos Ganimeti: Performans Kasası Uğuru yerini aldı!
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VALORANT Prime Gaming Ağustos Ganimeti: Performans Kasası Uğuru yerini aldı!

VALORANT Prime Gaming Ağustos Ganimeti: Performans Kasası Uğuru yerini aldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VALORANT Prime Gaming Ağustos ayı ganimetinizi almayı unutmayın!

Riot Games ve Amazon Prime iş birliği ile dağıtılan aylık ödüllerden VALORANT Prime Gaming Ağustos Ganimeti: Performans Kasası Uğuru yerini aldı. Bu iş birliği ile oyuncular her ay çeşitli oyunlarda farklı ödüllerin sahibi olabiliyor. Dağıtılan ödülün oyun içi görüntüsü ise aşağıdaki gibi!

Bu ve bunun gibi ödülleri ücretsiz bir şekilde kazanmak için yapmanız gereken sadece prime hesabınız ile Riot hesabınızı bağlamak. Bu bağlantının ardından sitesine giderek ödülünüzü talep edebilir ve kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Prime ödülleri gelecek aylarda da hız kesmeden devam ediyor olacak!

Kaynak: Playerbros

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