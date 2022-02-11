VALORANT Peeker's Advantage Nedir?

Riot'un resmi sitesinde 28 Temmuz 2020'de yayımlanan habere göre, VALORANT'ın en büyük amaçlarından biri "Peeker's Advantage"ı azaltarak rekabetçi bütünlüğü sağlayabilmek. Peki nedir bu "Peeker's Advantage"? Konu ile ilgili Riot'un yaptığı açıklama şu şekilde:

Fps oyunlarının temel ilkelerinden biri, bölgeyi tutan bir oyuncunun (savunma), bölgeyi alan bir oyuncuya (saldırı) göre ortalama olarak bir avantajı olması gerektiği fikridir. Bu, "holder's advantage" olarak adlandırılır ve bir taktik nişancının bazı temel oyun öğelerini teşvik etmek için kritik bir öneme sahiptir: bilgi alma, koordineli takım oyunu, açıların metodik olarak temizlenmesi ve üstünlük elde etmek için yeteneklerin kullanılması.

Zorluk: Bir saldırı tarafı oyuncusunun köşeyi dönüp "peek"lediği bilgisinin internet üzerinden seyahat etmesi ve savunma oyuncusuna ulaşması zaman alır. Varsayılan olarak bu, saldırı oyuncusuna rakibini tespit etmek ve bir atış yapmak için daha fazla zaman verir. Bu, herhangi bir çevrimiçi rekabetçi FPS oyununun karşılaştığı bir zorluktur ve genellikle "peeker's advantage" olarak adlandırılır. Bu da bizim üstlendiğimiz ilkeye tamamen zıt bir durum.

Peeker's Advantage'ın oluşma süreci:

Hareket girdisi, saldıran (peeker-aşağıdaki görselde Brimstone) oyuncunun istemcisinden oyun sunucusuna iletilir

oyun sunucusu bu veriyi işler

ortaya çıkan hareketi, alanı savunan (holder-aşağıdaki görselde Jett) oyuncunun bilgisayarına gönderir

böylece savunma yapan oyuncunun (holder) istemcisi hareketin sonucunu uygulayarak saldıran (peekleyen) oyuncuyu yeni pozisyonuna çeker

Riot Teknik Ekibi tarafından yayımlanan, daha açıklayıcı olması adına çok yüksek bir ping seviyesinde çekilmiş, "peekers advantage"ı gösteren klipten ekran görüntüleri.

Yukarıdaki görselde de görülebildiği üzere, saldırı yapan taraf (Brimstone) -istemci ve sunucu arasındaki bilgi akışının süresi dolayısıyla- savunan tarafı (Jett) daha önce görüyor, ve avantajlı durumda oluyor. Riot'un peeker's advantage'ı azaltmak için aldığı önlemler ise şu şekilde:

İnternet genelinde ağ yönlendirme gecikmelerini ve işlem süresini en aza indirmek için kendi internet omurgamız olan Riot Direct'i oluşturduk.

Dünyanın dört bir yanındaki VALORANT sunucularını ayakta tutuyoruz ve nihayetinde oyuncu topluluğumuzun %70'ine 35ms ping göndermeyi hedefliyoruz.

Sunucularımızı, tüm oyunculara sorunsuz bir 128 sunucu tickrate sağlayacak şekilde optimize ettik.

VALORANT oyun istemcisini, geçtiğimiz on yıl içerisinde çıkan çoğu bilgisayarda 60 FPS'te çalışacak ve yüksek yenileme hızlı monitörlere sahip oyuncular için daha yüksek kare hızlarında çalışacak şekilde optimize ettik.

(Tickrate, sunucuların bir oyunun durumunu güncellemek için kullandığı frekanstır. Örneğin, bir sunucunun tickrate'i 64 olduğunda, bu, oyunculara saniyede 64 kez paket gönderme kapasitesine sahip olduğu anlamına gelir)

Riot'un aldığı önlemlerin ne kadar işlediği tartışılır bir durum. Özellikle Reddit topluluğundaki çoğu oyuncu, FPS konusunda yaşadıkları tutarsızlıklardan ve çoğu zaman 128 tickrate alamadıklarından şikayetçi. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki Geliştirici Günlükleri videosundan ulaşabilirsiniz.

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