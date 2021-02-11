Valorant oyuncuları dereceli sistem güncellemesi bekliyor
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Valorant oyuncuları dereceli sistem güncellemesi bekliyor

11.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:41
Valorant oyuncuları dereceli sistem güncellemesi bekliyor

Oyunseverler Valorant dereceli sisteminden her seferinde memnuniyetsizliğini dile getiriyorlar. Ancak Yeni yamayla beraber sorunlar büyük ölçüde halledileceğe benziyor.

Valorant'ın yeni yaması 2.02 ile beraber pek çok yenilik ve değişiklik geldi. Yeni yamadaki gelişmeler oyuncuların gönlüne su serpsede, görülen o ki dereceli maçlarda oyuncuların birçok sorunu mevcut.

Oyuncular sorunlarını Valorant yetkililerini ulaştırmak için forumlar ve Reddit gibi platformları kullanıyorlar. Oyuncuların yakındığı en büyük sorun dereceli maçlardaki eşleştirme sistemi gibi görülüyor. Oyunseverler eşleştirmelerde kendi sevisinden daha düşük veya yüksek rütbeli oyuncuların denk gelmesinden şikayetçi olduklarını belirtiyorlar.

VALORANT DERECELİ SİSTEM İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Bu sorunlarayönelik Valorant geliştircisi Reddit'te şu ifadelerle bir açıklama yaptı: "Ortalıkta eşleştirmelerin adil olmadığına dair gönderiler görüyorum ve neden böyle söylediğinizi de anlayabiliyorum. Altın derecedeki takımınıza bronz dereceli bir oyuncu geldiğinde bunun adil olmadığını düşünüyorsunuz. Ancak eşleştirme sistemi rütbesine göre iyi performans sergileyen oyuncuları biraz daha itmek için böyle bir şey yapıyor."

Geliştirici kullanıcıların memnuyetsizliğe üzerine, ileride bu sorunu çözmek için ilgili yamaların geleceğini de belirtti.Nasıl çalışmalar yapılacağının ise bilgisini vermedi.

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