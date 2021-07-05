Valorant oyuncuları Ascent haritasında yeni bir hata keşfetti!

Popüler FPS oyunu Valorant'ın Ascent haritasıda yeni bir hata keşfedildi. Oyuncular, bu hatayla pencereden camı kırmadan sessiz bir şekilde geçebiliyor. İşte detaylar!

Valorant'ta oyun içi hatalara sık sık rastlıyoruz. Valorant oyuncuları bu kez Ascent haritasındaki pencereden camı kırmadan nasıl geçilebileceğini keşfetti. Ascent haritasında A bölgesindeki camı kırmadan ve ses çıkarmadan pencereden geçilebiliyorsunuz.

Videoya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir oyuncu, hatanın nasıl yapılabileceğini ve camın diğer tarafına nasıl gizlice girileceğini açıklayan kısa bir video yükledi. Ajanlar pencerenin sağ köşesinde durmalı ve A Garden'da bir ışığın hemen üstüne nişan almalıdır. Son adım olarak, farenizi hareket ettirmeden aynı anda ileri ve sağa hareket ederken çömelmelisiniz. Doğru yaparsanız, pencereyi kırmadan karşıya geçebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros