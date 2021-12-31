Valorant oyun yönetmeni ekipten ayrılıyor

Ziegler, Valorant'ta üst düzey bir yönetmen olan Andy Ho'nun oyun yönetmenliği rolünü üstlenecek olduğunu da açıkladı. Ziegler, "takımdan uzak olmayacağını ve her zaman benim desteğime sahip olacaklarını" da sözlerine ekledi.

Ziegler, "Bgün size haberlerle gelmem, minnet ve derin bir heyecanla dolu bir kalple" diye yazdı. "Valorant üzerinde sekiz yıl çalıştıktan sonra hepinize hak ettiğiniz saygı ve hayranlıkla hizmet etmek için yorulmadan çalışan adanmış ve tutkulu geliştiricilerden oluşan bir ekiple sıfırdan inşa ettikten sonra, Valorant tac-shooter'ın oyun direktörü Andy Ho'ya bırakıyorum."

"Valorant'ı her yıl büyüyerek ve geliştirerek hayal edebileceğimden daha iyi hale getireceğine olan inancım ve güvenim tam. Bana gelince, Valorant'ın şimdiye kadar sahip olduğu inanılmaz etkinin yüzeyini bile çizebileceğimiz umuduyla yeni bir şeye başlayacağım."

Ziegler 2010'dan beri Riot Games'te ve şu anda başka bir şeyler üzerinde çalışmak için kalıyor. Bu yılın Nisan ayında kıdemli oyun yönetmenine yükselmeden önce stüdyoda oyun tasarımcısı olarak başladı.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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