VALORANT Observer'ı Yehty hesabı ile ilgili aldığı mail gündem oldu!

Hesap satın alırken bir kere daha düşünün!

Freelance olarak çalışan VALORANT Observer'ı Yehty hesabı ile ilgili aldığı mail gündem oldu.

Daha önce VALORANT'ta içinde skin bulunan hesap satın almayı hiç düşündünüz mü? Eğer bu soruya cevabınız evet ise bu haberi okuduktan sonra bir kez daha düşünün.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi VALORANT Observer'ı olarak çalışan Nicholas Tesolin, dün bir VALORANT oyuncusu tarafından mail aldı. Bu mail Eren adlı bir Türk VALORANT oyuncusu tarafından gönderildi.

Gönderilen mailde ise şunlar yazıyordu:

Merhaba dostum, sana çok çılgınca bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de rastgele VALORANT hesaplarının satın alınması trendi var. Bu hesaplar birisi tarafından yüksek ihtimalle çalınıyor ve başka birisine düşük bir fiyata satılıyor. Geçtiğimiz hafta, arkadaşım bu sitelerin birinden bir hesap satın aldı ve bu muhtemelen senin hesabın. (Arkadaşım bu hesabı sadece eğlence amaçlı olarak satın aldı.) Eğer bana inanmıyorsan hesabının kullanıcı adı ve şifresi XXXXX. Arkadaşım bu hesabı bana gönderdi ve hesabındaki muhteşem skinlere bakmamı söyledi. Arkadaşıma bu yaptığının çok yanlış olduğunu çünkü bunun başka birisinin hesabı olduğunu söyledim. Beni yanlış anlamanı istemiyorum çünkü bu maili kötü bir amaçla sana göndermiyorum. Senin hakkında biraz araştırma yaptım ve senin Riot Observer'ı olduğunu öğrendim, umarım bu doğrudur. Sana bu rastgele hesap satın alma konusunda karşı olduğumu belirtmek ve muhtemelen hesabının çalınmış olabileceğini belirtmek için yazıyorum. Lütfen hesabının şifresini değiştir ve dikkatli ol. Ayrıca hesabındaki "Riot Fist" uğurluğunu gördüm ve bunun sadece bazı kişilerde olduğunu biliyorum. Bu uğurluğu gördükten sonra araştırma yapmaya karar verdim. Öncelikle senin Twitch hesabına ve ardından Liqupedia hesabına baktım. Araştırmamın ardından sana bilgi vermem gerektiğine karar verdim. Kötü bir amacım olmadığını belirtmek istiyorum. İngilizcem eğer kötüyse özür dilerim. Kendine iyi bak, Eren.

Yehty ise kişisel Twitter hesabından kendisine atılan bu maillin ekran görüntüsünü alıp şu açıklamalarda bulundu:

Az önce hayatımda alabileceğim en gerçek dışı maillerden birisini aldım. Birisi, arkadaşının hesabımı satın aldığını ve hesabımı ele geçirdiğini belirtti. Ayrıca bana olanlardan da bahsetti.

Bir haftadan kısa bir süre önce hesabıma giriş yaptığımı ve hesabımdaki iki skinin rastgele değiştiğini fark ettim. Bunun sebebinin ise oyuna yeni eklenen skinlerin turnuva istemcileri arasında sık sık geçiş yapıldığı için olabileceğini düşündüm. Aslına bakarsak sebebinin bu olabileceğini bile düşünmemiştim. Benimle iletişime geçen bu adama çok teşekkür ederim. Böyle bir inisiyatif alarak bana ulaştığı için gerçekten süper birisi. Eğer hesabınızın güvenliği hakkında endişe duyuyorsanız, her ihtimale karşı şifrenizi değiştirin.

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Kaynak: Playerbros