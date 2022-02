Valorant nasıl indirilir? Valorant Epic Games indir!

Daha önce Riot Games'in oyunları arasında bulunan League of Legends, Legends of Runeterra veya Teamfight Tactics oynamadıysanız ilk önce Riot Games'te hesap oluşturmanız gerekmektedir. Valorant'ta nasıl hesap oluşturacağınızı bilmiyorsanız buraya tıklayarak Valorant hesap oluşturma rehberimizden yardım alabilirsiniz.

Riot Games hesabı oluşturduktan sonra oyunu indirmek için yapmanız gereken tek şey oyunu indirmek olacaktır. Valorant'ın resmi sitesine giderek oyunu indir butonuna bastıktan sonra indirme işleminiz başlayacaktır.

VALORANT NASIL İNDİRİLİR?

Adım #1 İlk olarak buraya tıklayarak Valorant'ın sitesine giriniz.

Adım #2 Riot Games hesabınıza giriş yapınız.

Adım #3 Hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan " Hemen Oyna " tuşuna basınız ve yönlendirilen sayfada " İndir " butonuna tıklayınız.

" tuşuna basınız ve yönlendirilen sayfada " " butonuna tıklayınız. Adım #4 Valorant uygulaması bilgisayarınıza otomatik olarak inecektir.

Adım #5 İndirme tamamlandıktan sonra uygulamanın üstüne iki kez tıklayarak Valorant'ı kurunuz. İyi oyunlar!

VALORANT EPIC GAMES İNDİRME

Valorant'ı indirmek için ek bir seçenek olarak Epic Games Store'u kullanabilirsiniz. Epic Games'in geçtiğimiz aylarda Riot Games oyunlarını kendi mağazasına taşıması sonrası Valorant'ta Epic Games Store'a geldi. Buraya tıklayarak Epic Games mağazasına gidebilir veya Epic Games mağazasından Valorant'ı aratabilirsiniz. Açılan Valorant mağazasında yükle tuşuna basarak Valorant'ı Epic Games üzerinden kurulumunu yaparak oynayabilirsiniz.