VALORANT Masters Türkiye'ye adını yazdıran son iki takım da belli oldu!
08.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:20
FutbolistCo ve teamzerozone Masters Türkiye biletini kaptı!
Riot Games'in düzenlemiş olduğu ikinci resmi turnuvası VALORANT Masters Türkiye'de adını yazdıran son iki takım da dün oynanan maçların ardından belli oldu. Özellikle turnuvanın başından beri çok fazla uğraş sergileyen Futbolist ve ZeroZone sonunda Masters Türkiye biletini kaptı!
Futbolist ve ZeroZone'unda Master Türkiye biletini alması ile büyük finallere katılacak olan 8 takım belli oldu.
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BBL Esports
OtherSide Esports
Oxygen Esports
Cyber Skull Esports
Rare Esports
Futbolist
Zero Zone
olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz!
Kaynak: Playerbros