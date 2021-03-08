VALORANT Masters Türkiye'ye adını yazdıran son iki takım da belli oldu!

Riot Games'in düzenlemiş olduğu ikinci resmi turnuvası VALORANT Masters Türkiye'de adını yazdıran son iki takım da dün oynanan maçların ardından belli oldu. Özellikle turnuvanın başından beri çok fazla uğraş sergileyen Futbolist ve ZeroZone sonunda Masters Türkiye biletini kaptı!

Futbolist ve ZeroZone'unda Master Türkiye biletini alması ile büyük finallere katılacak olan 8 takım belli oldu.

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BBL Esports

OtherSide Esports

Oxygen Esports

Cyber Skull Esports

Rare Esports

Futbolist

Zero Zone

olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros