VALORANT Masters Türkiye 2. tur ve Playoff'larından en iyi 5 hareket paylaşıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

VALORANT Masters Türkiye 2. tur ve Playoff'larından en iyi 5 hareket paylaşıldı!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
VALORANT Masters Türkiye 2. tur ve Playoff'larından en iyi 5 hareket paylaşıldı!

Masters Türkiye 2. tur ve Playoff'larından en iyi 5 hareketi karşınızda

Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti
Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti

Yakın bir zamanda seyircilere inanılmaz güzel maçlar izleten VALORANT Masters Türkiye 2. tur ve Playoff'larından en iyi 5 hareket paylaşıldı. Büyük finalde Futbolist ile BBL Esports'un inanılmaz mücadelesinden sonra Futbolist şampiyonluğa ulaşan takım olmuştu. İşte o turlardan ve playoff'lardan kalan en iyi 5 hareket!

First Strike Türkiye şampiyonu BBL Esports ile VCT şampiyonu Futbolist bize gerçekten inanılmaz maçlar seyrettirdi. İki başarılı Türk espor takımının Avrupa'da da rakiplerine korku salacağından hiç şüphemiz yok. VALORANT esporu da gerek First Strike gerek de VCT ile inanılmaz büyük bir ivme ve popülerite kazandı. Espor severleri önümüzdeki günlerde güzel bir VALORANT serüveni bekliyor gibi görünüyor.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Yunus Emre Bahar Candan Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VALORANT Masters Türkiye 2. tur ve Playoff'larından en iyi 5 hareket paylaşıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 22:26:36. #1.15#
title