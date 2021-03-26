VALORANT Masters Türkiye 2. tur ve Playoff'larından en iyi 5 hareket paylaşıldı!

Masters Türkiye 2. tur ve Playoff'larından en iyi 5 hareketi karşınızda

Yakın bir zamanda seyircilere inanılmaz güzel maçlar izleten VALORANT Masters Türkiye 2. tur ve Playoff'larından en iyi 5 hareket paylaşıldı. Büyük finalde Futbolist ile BBL Esports'un inanılmaz mücadelesinden sonra Futbolist şampiyonluğa ulaşan takım olmuştu. İşte o turlardan ve playoff'lardan kalan en iyi 5 hareket!

First Strike Türkiye şampiyonu BBL Esports ile VCT şampiyonu Futbolist bize gerçekten inanılmaz maçlar seyrettirdi. İki başarılı Türk espor takımının Avrupa'da da rakiplerine korku salacağından hiç şüphemiz yok. VALORANT esporu da gerek First Strike gerek de VCT ile inanılmaz büyük bir ivme ve popülerite kazandı. Espor severleri önümüzdeki günlerde güzel bir VALORANT serüveni bekliyor gibi görünüyor.

Kaynak: Playerbros