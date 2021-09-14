VALORANT Masters Berlin turnuvasında çeyrek finale yükselen takımlar belli olmaya devam ediyorken şimdiye kadar adını bir üst tura yazdıran takımlara gelin beraber göz atalım!

12 Eylül tarihinde oynanan Gambit ve 100 Thieves karşılaşmasının kazananı 100 Thieves kendi grubundan birincilikle çıkmış ve turnuvanın ilk çeyrek finalisti olmayı başarmıştı.

Dün oynanan Envy - KRÜ Esports ve Acend - Vision Strikers karşılaşmalarının galipleri de çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Oynanan maçları hatırlayacak olursak; Vision Strikers ekibi temsilcimiz cNed'in takımı Acend'i 2 - 0 yenerek grubundan namağlup çıkmayı başardı. Aynı şekilde Envy ekibi de dün KRÜ Esports'u 2 - 0 yenerek B grubundan adını bir üst tura yazdıran takım olmayı başarmıştı.

Temsilcimiz Supermassive Blaze'in şansı var mı?

Turnuvanın bizim için bir önemli yanı da Türk espor organizasyonu SuperMassive Blaze'in bu turnuvada mücadele ediyor olması. Tecrübeli takım turnuvanın ilk gününde Acend ekibine mağlup olarak bir alt kademeden turnuvaya devam etmeye başlamıştı. Temsilcimiz yarın oynayacağı Paper Rex karşılaşmasını kazanırsa sıradaki rakibi Acend olacak. Bu durumda Acend ile çeyrek final bileti için kapışacak.

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