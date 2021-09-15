VALORANT Masters Berlin 6. Gün karşılaşmaları temsilcimiz SuperMassive Blaze maçı ile başlıyor! - Haberler
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VALORANT Masters Berlin 6. Gün karşılaşmaları temsilcimiz SuperMassive Blaze maçı ile başlıyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
VALORANT Masters Berlin 6. Gün karşılaşmaları temsilcimiz SuperMassive Blaze maçı ile başlıyor!

Temsilcimiz SuperMassive Blaze, Berlin'de Paper Rex ekibi karşısına çıkıyor!

VALORANT Masters Berlin 6. Gün temsilcimiz Supermassive Blaze ve Paper Rex maçı ile dakikalar sonra başlıyor. SuperMassive Blaze bu maçı kazanırsa bir üst tur için Acend ekibi ile karşı karşıya gelecek ve Paper Rex takımı turnuvaya veda edecek. Temsilcimiz bu maçı kaybederse turnuvadan elenecek!

Günün diğer karşılaşmaları ise B ve D grubu maçlarından oluşuyor. G2 ve Sentinels son bir mücadeleye girecek ve gruplarının birinciliği için çarpışacaklar. Aynı şekilde dün ZETA DIVISION'u yenen Vivo Keyd ekibi bugün playoff bileti için KRÜ Esports karşısına çıkacak.

Maçları VALORANT Espor Twitch kanallarından veya yayın haklarına sahip yayıncılardan izleyebilirsiniz!

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Haber: VALORANT Masters Berlin 6. Gün karşılaşmaları temsilcimiz SuperMassive Blaze maçı ile başlıyor! - Haberler
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