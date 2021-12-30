VALORANT Kontrol Uzmanı: Brimstone
Kontrol Uzmanı Brimstone'nun Özel Yetenekleri ve Kullanımları
BRİMSTONE
E- Dumanlı Hava Sahası
Bir taktik harita KUŞAN. Brimstone'un duman bulutlarının ineceği konumları belirlemek için ATEŞ ET. ALTERNATİF ATIŞ ile onayla ve seçili alanda görüşü kısıtlayan uzun süreli duman bulutları oluştur.
Q- Yakıcı Bir yangın bombası atar KUŞAN. Yerde durduğu anda infilak eden bir bomba fırlatmak için ATEŞ ET. Yerde bir süre kalan alev bölgesi, içindeki oyunculara hasar verir. (Saniyede 60 Hasar)2501 C - Kuvvet İşareti Bir kuvvet işareti KUŞAN. Kuvvet işaretini Brimstone'un önüne atmak için ATEŞ ET. Yere inen kuvvet işareti oyunculara SeriAtış sağlayan bir alan oluşturur. % 10 Artırılmış Şarjör Yenileme Hızı1002 X - Uydu Saldırısı Bir taktik harita KUŞAN. Seçili konuma bir süre yerde kalan bir uydu saldırısı lazeri fırlatmak için ATEŞ ET. Seçili alanda kalan oyuncular zaman içinde yüksek hasar alır. (Saniyede 120 Hasar)7 Küre1 Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri
Özel YetenekKullanma Süresiİnme SüresiOyun içi ÜcretiAdetiE- Dumanlı Hava Sahası 19 Saniye2 saniye 100 3
Özel YetenekKullanma SüresiHasar MiktarıOyun içi ÜcretiAdeti Q- Yakıcı 8 SaniyeHer 0,25 saniyede 15 hasar
Özel YetenekKullanma SüresiHasar MiktarıOyun içi ÜcretiAdetiC- Kuvvet İşareti 12 Saniye% 15 Artırılmış Hızlı Ateş Etme
Özel YetenekKullanma SüresiHasar MiktarıOyun içi ÜcretiAdeti X- Uydu Saldırısı 4 SaniyeHer 0,16 saniyede 20 hasar
Q- Yakıcı
Bir yangın bombası atar KUŞAN. Yerde durduğu anda infilak eden bir bomba fırlatmak için ATEŞ ET. Yerde bir süre kalan alev bölgesi, içindeki oyunculara hasar verir.
(Saniyede 60 Hasar)2501
C - Kuvvet İşareti
Bir kuvvet işareti KUŞAN. Kuvvet işaretini Brimstone'un önüne atmak için ATEŞ ET. Yere inen kuvvet işareti oyunculara SeriAtış sağlayan bir alan oluşturur.
% 10 Artırılmış Şarjör Yenileme Hızı1002
X - Uydu Saldırısı
Bir taktik harita KUŞAN. Seçili konuma bir süre yerde kalan bir uydu saldırısı lazeri fırlatmak için ATEŞ ET. Seçili alanda kalan oyuncular zaman içinde yüksek hasar alır.
(Saniyede 120 Hasar)7 Küre1
Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri