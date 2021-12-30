VALORANT Kontrol Uzmanı: Brimstone

Özel YetenekKullanma Süresiİnme SüresiOyun içi ÜcretiAdetiE- Dumanlı Hava Sahası 19 Saniye2 saniye 100 3

Q- Yakıcı

Bir yangın bombası atar KUŞAN. Yerde durduğu anda infilak eden bir bomba fırlatmak için ATEŞ ET. Yerde bir süre kalan alev bölgesi, içindeki oyunculara hasar verir.