VALORANT Kontrol Uzmanı: Brimstone - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VALORANT Kontrol Uzmanı: Brimstone

VALORANT Kontrol Uzmanı: Brimstone
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

Kontrol Uzmanı Brimstone'nun Özel Yetenekleri ve Kullanımları

BRİMSTONE

E- Dumanlı Hava Sahası

Bir taktik harita KUŞAN. Brimstone'un duman bulutlarının ineceği konumları belirlemek için ATEŞ ET. ALTERNATİF ATIŞ ile onayla ve seçili alanda görüşü kısıtlayan uzun süreli duman bulutları oluştur.

Özel YetenekKullanma Süresiİnme SüresiOyun içi ÜcretiAdetiE- Dumanlı Hava Sahası 19 Saniye2 saniye 100 3

Q- Yakıcı

Bir yangın bombası atar KUŞAN. Yerde durduğu anda infilak eden bir bomba fırlatmak için ATEŞ ET. Yerde bir süre kalan alev bölgesi, içindeki oyunculara hasar verir.

Özel YetenekKullanma SüresiHasar MiktarıOyun içi ÜcretiAdeti Q- Yakıcı 8 SaniyeHer 0,25 saniyede 15 hasar

(Saniyede 60 Hasar)2501

C - Kuvvet İşareti

Bir kuvvet işareti KUŞAN. Kuvvet işaretini Brimstone'un önüne atmak için ATEŞ ET. Yere inen kuvvet işareti oyunculara SeriAtış sağlayan bir alan oluşturur.

Özel YetenekKullanma SüresiHasar MiktarıOyun içi ÜcretiAdetiC- Kuvvet İşareti 12 Saniye% 15 Artırılmış Hızlı Ateş Etme

% 10 Artırılmış Şarjör Yenileme Hızı1002

X - Uydu Saldırısı

Bir taktik harita KUŞAN. Seçili konuma bir süre yerde kalan bir uydu saldırısı lazeri fırlatmak için ATEŞ ET. Seçili alanda kalan oyuncular zaman içinde yüksek hasar alır.

Özel YetenekKullanma SüresiHasar MiktarıOyun içi ÜcretiAdeti X- Uydu Saldırısı 4 SaniyeHer 0,16 saniyede 20 hasar

(Saniyede 120 Hasar)7 Küre1

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title