Valorant konsollara gelecek mi? Valorant konsol çıkış tarihi!

Riot Games ile ilgili bilgiler sızdıran Mike adlı Twitter kullanıcısı Riot Games'in Valorant'ın konsol pozisyonu için iş ilanı açtığını bildirdi.

Söz konusu pozisyon, Riot'taki Valorant ekibinde Kıdemli Oyun Tasarımcısı Konsol pozisyonudur. Riot Games'in açtığı iş başvurusunda, "Kıdemli bir Oyun Tasarımcısı olarak oyuncu deneyimini tasarlayacak, ince ayar yapacak ve optimize edecek" ifadesi yer alıyor. "Analitik becerileriniz, oyuncuları meşgul eden ve şaşırtan oyun içi ve dışı deneyimler yaratmaya yardımcı olacak." İş tanımı şöyle devam ediyor: "Disiplinler arası ekiplerle iş birliği yapacak ve dünyanın dört bir yanındaki milyonları memnun edecek oyuncu odaklı tasarımlarda yenilik yapmak ve yinelemek için elinizdeki her araçla çalışacaksınız. Konsol oyun ürünlerini pazara sunmak için özellikleri, modları ve sistemleri tasarlayıp iyileştirin."

VALORANT KONSOLLARA GELECEK Mİ?

Bu iş ilanı sayesinde Valorant'ın konsollara gelebileceğine dair bir kanıt olabilir. Gerekli deneyimlere sahip biri bulunduğu zaman ise Valorant'ın konsollara gelme olasılığı da artacaktır. Ancak bunun deneme amaçlı bir proje de olacağını unutmamak gerek. Riot Games, henüz iş ilanı oluşturduğu için Valorant'ın Xbox One, Xbox Series X, PS4 veya PS5 çıkış tarihi hakkında bir bilgi verilmemektedir.