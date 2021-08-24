VALORANT kelebek bıçak ve yeni gelecek silah kaplama seti sızdırıldı!

Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ın yeni gelecek kaplama setine dair sızıntılar ortaya çıktı. VALORANT'a kelebek bıçak geliyor!

Riot Games'in popüler FPS oyununda sonunda müjdeli haber geldi, VALORANT kelebek bıçak ve yeni gelecek kaplama setinin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada daha güncellemeler ve yenilikler gelmeden bilgilerini sızdıran Mike - Valorant Leaks & Info paylaştığı bir gönderi ile yeni silah kaplamalarını paylaştı! İşte o çok beklenen Kelebek Bıçak!

Belki çoğu oyuncunun beklediği kelebek sonunda oyuna ekleniyor. VALORANT sızıntılarında silahın ne zaman ekleneceğine dair henüz resmi bir tarih bulunmuyor. Ancak yeni silah setinin 7.100 VP değerinde olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Çoğu oyuncu şimdiden kelebek hakkında güzel ve heyecanlı görüşler paylaştı.

SETİN İÇİNDE BULUNAN SİLAHLAR

Kelebek Bıçak

Ghost

Phantom

Guardian

Spectre

Kaynak: Playerbros