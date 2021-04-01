VALORANT Karakter Yapımcısı Viper'ın daha fazla düzenlenme alacağını söyledi!

Viper yeni düzenlemeler almaya hazırlanıyor!

Son paylaşılan geliştirici notları ile birlikte VALORANT Karakter Yapımcısı Viper'ın daha fazla düzenlenme alacağını söyledi. Zaten birkaç haftadır üzerinde durulan şampiyon daha fazla güncelleme alacak.

John Goscicki konu ile alakalı olarak " Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Viper üzerinde bazı keşif çalışmaları yapıyorduk. Birçok ince ayarlamanın ardından, Viper'ı diğer Kontrol Uzmanlarıyla benzer kılmamaya özen göstererek onun eşsiz ve güçlü yönlerini daha da keskinleştirmeye karar verdik. Yani, sahip olduğu fantastik temayı biraz daha öne çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Geliştiriciler aynı zamanda ajanın eksiklerine de değindi: "Zehir Bulutu hem Viper'ın bölge kontrolünü temel alan özgün oynanışını perçinliyor hem de ajanın temasına uyuyor. Fakat bu yetenekte, ajanın temel yeteneklerinin turlar boyunca sahip olması gereken etki eksik. Hasar tehdidini arttırmak şu sıralar birincil önceliğimiz."

Viper'ı diğer ajanlardan ayıran özelliklerden biri, harita kontrol yetenekleriyle büyük riskler alabilmesi. Bir konum seçiyor, orada hazırlık yapıyor ve rakiplerine gelip kendi bölgesinde savaşmaları için göz dağı veriyor. 2.06 Yaması'nda ajanın tehditkarlık düzeyini yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. İçeride denediğimiz değişiklikler gerçekten güçlü. Viper'ın bu güçlendirmeden sonra ortalığı nasıl birbirine katacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca ekip olarak, ileride gerektiğinde tekrar düzenleme yapabileceğimiz bir temel inşa ettiğimizi düşünüyoruz."

Bakalım VALORANT Karakter Yapımcısı Viper ile oyunculara nasıl bir deneyim .

Kaynak: Playerbros