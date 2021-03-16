VALORANT Infantry silah kaplamalarını oyuna eklemeye hazırlanıyor!
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VALORANT Infantry silah kaplamalarını oyuna eklemeye hazırlanıyor!

16.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:26
VALORANT Infantry silah kaplamalarını oyuna eklemeye hazırlanıyor!

VALORANT'ın en yeni koleksiyonu belli oldu!

Riot Games'in son zamanlardaki popüler FPS oyunu VALORANT Infantry silah kaplamalarını oyuna eklemeye hazırlanıyor. Yeni silah kaplamaları 2. Dünya savaşı konsepti ile tasarlanmış ve her biri harika görünüyor.

Infantry görünümü serisi, II.Dünya Savaşı sırasında kullanılmış ahşap yüzeyler ve koyu siyah metalle kaplı silahlara benziyor. Keskin nişancı silahları ayrıca bir bandajla sarılmış ve ona daha da sağlam bir görünüm kazandırmış.

Yeni silah görünümleri hakkında fiyat, animasyonlar veya detayları hakkında pek fazla bilgi sunulmadı. Ancak VALORANT'ın Phantom veya Vandal gibi daha popüler silahları pakette eksik olduğundan, Infantry Koleksiyonu diğerlerinden biraz daha ucuz olabileceği söyleniyor.

VALORANT 2.05 yama notları için tıklayabilirsiniz!

Kaynak: Playerbros

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