VALORANT'ın yeni haritası Fracture bir bug yüzünden Rekabetçiden kaldırıldı - Haberler
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VALORANT'ın yeni haritası Fracture bir bug yüzünden Rekabetçiden kaldırıldı

Playerbros - Haberler | Gamegar
VALORANT'ın yeni haritası Fracture bir bug yüzünden Rekabetçiden kaldırıldı

VALORANT'ın yeni haritası bir bug yüzünden Fracture bir süreliğine Rekabetçi moddan kaldırıldı.

VALORANT'ın yeni haritası Fracture dün sunucularda Rekabetçi olarak oynanmaya başlamıştı. Çok sayıda oyuncunun şikayeti üzerine harita bir süreliğine devre dışı bırakıldı.

Riot Games bugün, dün Rekabetçi modda çıkışını yapan Fracture'ın VALORANT dereceli kuyruğundan geçici olarak kaldırıldığını duyurdu. Resmi VALORANT Twitter hesabına göre bu kaldırmanın nedeni, Spike'ın haritanın altında ortaya çıktığı ve hücum takımının onu geri almasını imkansız hale getiren bir hatanın ortaya çıkması. Geliştirici, bu sorunu 24 saat içinde çözmeyi umuyor.

Dünden önce, Fracture sadece derecelendirilmemiş sıralarda oynanabiliyordu. 3.06 Yaması'nda haritanın B sitesinde, sitedeki kasaların arkasına saklananları mermilerden korumayı amaçlayan değişiklikler yapıldı.

Umarız heyecan verici yeni harita çok yakında yeniden VALORANT severler ile buluşur!

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Haber: VALORANT'ın yeni haritası Fracture bir bug yüzünden Rekabetçiden kaldırıldı - Haberler
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